Radomiak Radom - Piast Gliwice, typy na sobotni mecz 9. kolejki Ekstraklasy. Obie drużyny mają za sobą bardzo słabe tygodnie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta

Radomiak – Piast, typy i przewidywania

Radomiak w sobotnie południe podejmuje przed własną publicznością drużynę Piasta Gliwice. Nastroje w Radomiu są fatalne, bowiem ostatnie pięć spotkań to tylko jeden zdobyty punkt. Niewykluczone, że dojdzie do zmiany trenera, jeśli kolejny mecz nie zakończy się zwycięstwem. W Gliwicach oczekują natomiast premierowej wygranej w tym sezonie Ekstraklasy. Oba zespoły nie mają za sobą dobrych tygodni i wierzą w przełamanie. Piast przez długi czas miał nawet problem ze zdobywaniem goli, ale ostatnio wyraźnie się rozkręcił. Czy to wystarczy do ogrania Radomiaka? Mój typ – remis.

Radomiak – Piast, ostatnie wyniki

Radomiak zaczął sezon w dobrym stylu, ale później wpadł w poważny kryzys. Na ligową wygraną czeka od początku sierpnia – wówczas ograł ekipę Rakowa Częstochowa. Od tego czasu zanotował cztery porażki i remis z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. W minionej kolejce Radomiak został rozbity w stolicy przez Legię Warszawa aż 1-4. W ligowej tabeli zajmuje 13. miejsce z dorobkiem ośmiu punktów.

Piast Gliwice wciąż czeka na premierowe zwycięstwo w Ekstraklasie, choć trzeba pamiętać, że rozegrał tylko sześć spotkań. Ostatnie cztery mecze to cztery remisy – wcześniej gliwiczanie przegrali dwa starcia. Dzielili się punktami z Jagiellonią Białystok, Zagłębiem Lubin, Cracovią oraz Motorem Lublin. W tabeli są jedynie nad Lechią Gdańsk, która uzbierała co prawda więcej punktów, ale przed sezonem otrzymała karę w postaci -5 „oczek”.

Radomiak – Piast, historia

Bilans ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań tych ekip jest bardzo wyrównany – Radomiak oraz Piast wygrywali po razie, natomiast aż trzykrotnie padał remis. W minionym sezonie mecz w Gliwicach zakończył się bezbramkowym podziałem punktów, zaś w Radomiu obie drużyny strzeliły po golu. Piast ostatni raz świętował wygraną w Radomiu dość niedawno, bowiem było to w maju 2023 roku.

Radomiak – Piast, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie potrafią wskazać faworyta tej rywalizacji. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi 2.65, a w przypadku ewentualnego zwycięstwa Piasta Gliwice jest to 2.70. Kurs na remis wynosi z kolei 3.10.

Radomiak Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 16:59 .

Radomiak – Piast, kto wygra?

Radomiak – Piast, transmisja meczu

Sobotni mecz Radomiak Radom – Piast Gliwice rozpocznie się o godzinie 12:15. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. To starcie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

