Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2025)

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: przewidywania

Jednym z niedzielnych hitów w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja w Radomiu, gdzie zespół Radomiaka podejmie Jagiellonię Białystok. Wiele wskazuje na to, że czeka nas bardzo wyrównany pojedynek, w którym trudno wskazać faworyta. Z jednej strony bowiem gospodarze przed własną publicznością potrafią ogrywać mocniejszych od siebie, ale z drugiej Jagiellonia to niezwykle uznana marka, która jest w ostatnich tygodniach w bardzo dobrej formie.

Dlatego też wydaje się, że można spodziewać się bardzo dobrego, wyrównanego, ale obfitującego w wiele goli meczu. Mój typ na to spotkanie: BTTS – obie drużyny strzelą gola.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: ostatnie wyniki

Wyniki obu tych zespołów w tym sezonie są bardzo podobne. Radomiak Radom do tej pory na swoim koncie uzbierał w sumie siedem punktów. Do tej pory udało się bowiem pokonać zespół Pogoni Szczecin oraz Rakowa Częstochowa, a więc zdecydowanych faworytów tych spotkań. Co ważne, obie te wygrane miały miejsce przed własną publicznością. Jeśli chodzi z kolei o mecze wyjazdowe, to do tej pory Radomiak zremisował z Arką Gdynia 1:1 oraz ostatnio przegrał z Koroną Kielce aż 0:3 w Świętej Wojnie.

Z kolei Jagiellonia Białystok po lekkim falstarcie w meczu z Termaliką już nieco się otrząsnęła, a właściwie to całkowicie i jest w doskonałej formie. Na koncie od tamtego momentu mają pięć zwycięstw i jeden remis. Podział punktów zdarzył się przed kilkoma dniami w meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, ale dzięki zaliczce z pierwszego meczu udało się awansować dalej. W PKO Ekstraklasie do tej pory ekipa Adriana Siemieńca pokonała Cracovię oraz Widzew Łódź, a w obu tych meczach padło wiele goli.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: historia

Ostatnie mecze Radomiaka Radom z Jagiellonią Białystok zawsze obfitowały w sporą liczbę goli. Wystarczy bowiem wrócić do meczów tych ekip w poprzednim sezonie, aby zobaczyć, że w obu starciach padło pięć trafień. W pierwszym meczu w Radomiu gospodarze przegrali bowiem 2:3, a z kolei w rewanżu Jagiellonia rozbiła rywala aż 5:0. Szukając ostatniego zwycięstwa radomian nad Dumą Podlasia trzeba cofnąć się aż do sierpnia 2022 roku, gdy w Białymstoku padł wynik 1:2 dla gości. Niemniej należy pamiętać, że obecnie trwa seria czterech zwycięstw z rzędu Jagiellonii w tej bezpośredniej rywalizacji.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: kto wygra?

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów w tym meczu nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na zwycięstwo gospodarzy, a więc zespołu Radomiaka Radom wynosi mniej więcej 2.62. Z kolei remis można zagrać za około 3.50. Jeśli jednak chcemy zagrać na trzy punkty gości z Białegostoku, to można to zrobić po kursie w okolicach 2.67.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: transmisja

Transmisja meczu Radomiaka Radom z Jagiellonią Białystok dostępna będzie na antenach CANAL+ Sport 4 i CANAL+ Premium. Poza tym mecz ten, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

