Radomiak Radom – Bruk-Bet Termalica: typy, kursy, zapowiedź (22.08.2025)

18:12, 21. sierpnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Radomiak Radom - Bruk-Bet Termalica: typy i kursy na mecz 6. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Sprawdź zapowiedź piątkowego starcia.

Filip Majchrowicz
PressFocus Na zdjęciu: Filip Majchrowicz

Radomiak – Termalica: typy bukmacherskie

W pierwszym meczu 6. serii gier PKO BP Ekstraklasy zobaczymy zmagania z udziałem bezpośrednich sąsiadów w tabeli. Szósty Radomiak Radom zmierzy się z siódmym Bruk-Betem Termaliką. Obie ekipy przystąpią do tej rywalizacji po porażce w poprzedniej kolejce, więc po obu stronach powinna być wysoka mobilizacja. Jak będzie z umiejętnościami piłkarskimi? Piątkowe mecze Ekstraklasy pokazały, że potrafią dostarczyć wielu emocji. Liczymy, że tym razem będzie podobnie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

1,70
Obie strzelą – TAK
*Kursy z 21.08.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Radomiak – Termalica: ostatnie wyniki

Radomiak zaliczył wymarzony start sezonu. Zespół ten zaczął granie w Ekstraklasie od rozbicia 5:1 Pogoni Szczecin, czyli klubu z ambicjami na awans do europejskich pucharów. W dwóch kolejnych potyczkach radomianie dołożyli cztery oczka, w tym komplet punktów w meczu z wicemistrzem Polski, Rakowem Częstochowa. Wyniki zaczęły się natomiast psuć od wysokiej porażki w derbach z Koroną Kielce (0:3).

Po pierwszej kolejce korki od szampana mogły wystrzelić także w Niecieczy. Beniaminkowi udało się bowiem rozgromić ćwierćfinalistę Ligi Konferencji, czyli Jagiellonię Białystok (4:0). Termalica straciła potem nieco impet, ale i tak zdołała jeszcze pokonać w Zabrzu Górnika 1:0. Całościowo, jest to zatem udany początek drużyny Marcina Brosza.

Radomiak – Termalica: historia

Dwa ostatnie bezpośrednie spotkania zakończyły się wynikiem 1:1. W spotkaniach Radomiaka z Termaliką na ogół pada mało bramek w meczu. Wyjątkiem jest potyczka z października 2020 roku, kiedy to w Niecieczy gospodarze ograli przyjezdnych z Radomia stosunkiem goli 3:2. Wówczas to goście jako pierwsi objęli prowadzenie, ale nie zdołali go utrzymać na długo.

Radomiak – Termalica: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem piątkowego meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy jest Radomiak. Różnice w kursach są dosyć znaczące, ponieważ współczynnik na wygraną gospodarzy to najczęściej 1.98, przy kursach od 3.60 do 3.70 na sukces ekipy z Niecieczy.

Radomiak
Remis
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
1.98
3.60
3.60
2.00
3.75
3.70
1.98
3.75
3.60
1.98
3.75
3.60
2.00
3.75
3.70
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 18:10.

Radomiak – Termalica: kto wygra?

Radomiak – Termalica: transmisja meczu

Spotkanie Radomiak Radom – Bruk-Bet Termalica obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

