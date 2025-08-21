Radomiak Radom – Bruk-Bet Termalica: typy, kursy, zapowiedź (22.08.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Filip Majchrowicz

Radomiak – Termalica: typy bukmacherskie

W pierwszym meczu 6. serii gier PKO BP Ekstraklasy zobaczymy zmagania z udziałem bezpośrednich sąsiadów w tabeli. Szósty Radomiak Radom zmierzy się z siódmym Bruk-Betem Termaliką. Obie ekipy przystąpią do tej rywalizacji po porażce w poprzedniej kolejce, więc po obu stronach powinna być wysoka mobilizacja. Jak będzie z umiejętnościami piłkarskimi? Piątkowe mecze Ekstraklasy pokazały, że potrafią dostarczyć wielu emocji. Liczymy, że tym razem będzie podobnie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Radomiak – Termalica: ostatnie wyniki

Radomiak zaliczył wymarzony start sezonu. Zespół ten zaczął granie w Ekstraklasie od rozbicia 5:1 Pogoni Szczecin, czyli klubu z ambicjami na awans do europejskich pucharów. W dwóch kolejnych potyczkach radomianie dołożyli cztery oczka, w tym komplet punktów w meczu z wicemistrzem Polski, Rakowem Częstochowa. Wyniki zaczęły się natomiast psuć od wysokiej porażki w derbach z Koroną Kielce (0:3).

Po pierwszej kolejce korki od szampana mogły wystrzelić także w Niecieczy. Beniaminkowi udało się bowiem rozgromić ćwierćfinalistę Ligi Konferencji, czyli Jagiellonię Białystok (4:0). Termalica straciła potem nieco impet, ale i tak zdołała jeszcze pokonać w Zabrzu Górnika 1:0. Całościowo, jest to zatem udany początek drużyny Marcina Brosza.

Radomiak – Termalica: historia

Dwa ostatnie bezpośrednie spotkania zakończyły się wynikiem 1:1. W spotkaniach Radomiaka z Termaliką na ogół pada mało bramek w meczu. Wyjątkiem jest potyczka z października 2020 roku, kiedy to w Niecieczy gospodarze ograli przyjezdnych z Radomia stosunkiem goli 3:2. Wówczas to goście jako pierwsi objęli prowadzenie, ale nie zdołali go utrzymać na długo.

Radomiak – Termalica: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem piątkowego meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy jest Radomiak. Różnice w kursach są dosyć znaczące, ponieważ współczynnik na wygraną gospodarzy to najczęściej 1.98, przy kursach od 3.60 do 3.70 na sukces ekipy z Niecieczy.

Radomiak – Termalica: kto wygra?

Radomiak – Termalica: przewidywane składy

Radomiak João Henriques Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz Radomiak João Henriques 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Majchrowicz 13 Grzesik 5 Blasco 74 Kingue 20 Pedro 28 Kaput 77 Donis 24 Ouattara 10 Alves 27 Wolski 25 Maurides 9 Jimenez 7 Faßbender 53 Trubeha 6 Wolski 28 Ambrosiewicz 13 Kubica 27 Boboc 3 Kasperkiewicz 2 Kopacz 29 Isik 99 Mleczko 1 Majchrowicz 13 Grzesik 5 Blasco 74 Kingue 20 Pedro 28 Kaput 77 Donis 24 Ouattara 10 Alves 27 Wolski 25 Maurides 9 Jimenez 7 Faßbender 53 Trubeha 6 Wolski 28 Ambrosiewicz 13 Kubica 27 Boboc 3 Kasperkiewicz 2 Kopacz 29 Isik 99 Mleczko 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz Rezerwowi 2 Ibrahima Camara 7 Vasco Lopes 8 Paulius Golubickas 9 Leandro Rossi 15 Abdoul Tapsoba 16 Mateusz Cichocki 18 Elves Baldé 29 Laurindo Dilson Aurélio 37 Mikolaj Molendowski 44 Wiktor Koptas 75 Michal Jerke 26 Adrian Dieguez 1 Adrian Chovan 5 Lucas Masoero 8 Rafał Kurzawa 17 Dominik Biniek 26 Wojciech Jakubik 35 Diego Deisadze 55 Thiago Dombroski 77 Artem Putivtsev 86 Igor Strzalek 23 Sergio Guerrero 21 Damian Hilbrycht

Radomiak – Termalica: transmisja meczu

Spotkanie Radomiak Radom – Bruk-Bet Termalica obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

