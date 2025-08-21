Radomiak Radom – Bruk-Bet Termalica: typy, kursy, zapowiedź (22.08.2025)

Radomiak – Termalica: typy bukmacherskie
W pierwszym meczu 6. serii gier PKO BP Ekstraklasy zobaczymy zmagania z udziałem bezpośrednich sąsiadów w tabeli. Szósty Radomiak Radom zmierzy się z siódmym Bruk-Betem Termaliką. Obie ekipy przystąpią do tej rywalizacji po porażce w poprzedniej kolejce, więc po obu stronach powinna być wysoka mobilizacja. Jak będzie z umiejętnościami piłkarskimi? Piątkowe mecze Ekstraklasy pokazały, że potrafią dostarczyć wielu emocji. Liczymy, że tym razem będzie podobnie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Radomiak – Termalica: ostatnie wyniki
Radomiak zaliczył wymarzony start sezonu. Zespół ten zaczął granie w Ekstraklasie od rozbicia 5:1 Pogoni Szczecin, czyli klubu z ambicjami na awans do europejskich pucharów. W dwóch kolejnych potyczkach radomianie dołożyli cztery oczka, w tym komplet punktów w meczu z wicemistrzem Polski, Rakowem Częstochowa. Wyniki zaczęły się natomiast psuć od wysokiej porażki w derbach z Koroną Kielce (0:3).
Po pierwszej kolejce korki od szampana mogły wystrzelić także w Niecieczy. Beniaminkowi udało się bowiem rozgromić ćwierćfinalistę Ligi Konferencji, czyli Jagiellonię Białystok (4:0). Termalica straciła potem nieco impet, ale i tak zdołała jeszcze pokonać w Zabrzu Górnika 1:0. Całościowo, jest to zatem udany początek drużyny Marcina Brosza.
Radomiak – Termalica: historia
Dwa ostatnie bezpośrednie spotkania zakończyły się wynikiem 1:1. W spotkaniach Radomiaka z Termaliką na ogół pada mało bramek w meczu. Wyjątkiem jest potyczka z października 2020 roku, kiedy to w Niecieczy gospodarze ograli przyjezdnych z Radomia stosunkiem goli 3:2. Wówczas to goście jako pierwsi objęli prowadzenie, ale nie zdołali go utrzymać na długo.
Radomiak – Termalica: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, faworytem piątkowego meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy jest Radomiak. Różnice w kursach są dosyć znaczące, ponieważ współczynnik na wygraną gospodarzy to najczęściej 1.98, przy kursach od 3.60 do 3.70 na sukces ekipy z Niecieczy.
Radomiak – Termalica: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Radomiaka
- Remis
- Wygrana Termaliki
0 Votes
Radomiak – Termalica: przewidywane składy
|2Ibrahima Camara
|7Vasco Lopes
|8Paulius Golubickas
|9Leandro Rossi
|15Abdoul Tapsoba
|16Mateusz Cichocki
|18Elves Baldé
|29Laurindo Dilson Aurélio
|37Mikolaj Molendowski
|44Wiktor Koptas
|75Michal Jerke
|26Adrian Dieguez
|1Adrian Chovan
|5Lucas Masoero
|8Rafał Kurzawa
|17Dominik Biniek
|26Wojciech Jakubik
|35Diego Deisadze
|55Thiago Dombroski
|77Artem Putivtsev
|86Igor Strzalek
|23Sergio Guerrero
|21Damian Hilbrycht
Radomiak – Termalica: transmisja meczu
Spotkanie Radomiak Radom – Bruk-Bet Termalica obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
