Racing Santander – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Pucharu Króla. Drugoligowiec stanie przed bardzo trudnym zadaniem, bo zmierzy się z obrońcą tytułu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio El Sardinero już w ten czwartek, 15 stycznia o godzinie 21:00.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji

Racing Santander – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 1/8 finału Pucharu Króla, w którym Racing Santander podejmie na własnym obiekcie Barcelonę. Drugoligowiec w poprzedniej rundzie sprawił niespodziankę, eliminując Villarreal po zwycięstwie 2:1, natomiast kataloński klub pokonał Guadalajarę 2:0.

Jutrzejszy mecz zapowiada się bardzo ciekawie, zwłaszcza że gospodarze spróbują postraszyć wyżej notowanego rywala. Dla podopiecznych Hansiego Flicka będzie to kolejny test koncentracji w krajowych rozgrywkach pucharowych. Początek rywalizacji na Estadio El Sardinero już w nadchodzący czwartek, czyli 15 stycznia, o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym spotkaniu od pierwszej minuty na boisku pojawi się Marcus Rashford. Angielski skrzydłowy ma potencjał, by wykorzystać swoją szybkość i wpisać się na listę strzelców w jutrzejszym starciu. Mój typ: Marcus Rashford zdobędzie bramkę.

Racing Santander – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Racing Santander przystąpi do jutrzejszego spotkania osłabiony brakiem czterech ważnych zawodników, ponieważ z powodu kontuzji nie zagrają Juan Arana, Sergio Martinez, Clement Michelin oraz Asier Villalibre. FC Barcelona również będzie musiała poradzić sobie bez kilku istotnych piłkarzy, gdyż nadal niedostępni są Andreas Christensen, Frenkie de Jong i Gavi. Absencje po obu stronach mogą znacząco wpłynąć na przebieg rywalizacji.

Racing Santander – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Racing Santander w dwóch poprzednich meczach La Ligi 2 przegrał 2:3 z Realem Zaragoza oraz zremisował 1:1 z Realem Valladolid, nie notując zwycięstwa. Tymczasem FC Barcelona w tym czasie błysnęła świetną formą, wygrywając 5:0 z Athletikiem Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii i pokonując Real Madryt 3:2 w finale. Ekipa mająca siedzibę w stolicy Katalonii prezentuje więc znacznie wyższą dyspozycję w ostatnich występach.

Racing Santander – FC Barcelona, historia

Bezpośrednia rywalizacja Racingu Santander z Barceloną zdecydowanie przemawia na korzyść drużyny Dumy Katalonii, która wygrała każde z pięciu poprzednich spotkań z tym rywalem. Co ważne, były to jednak pojedynki sprzed ponad dziesięciu lat, gdy oba zespoły występowały wspólnie w La Lidze. Obecnie Racing jest liderem tabeli, ale gra na drugim poziomie rozgrywkowym. To dodatkowo podkreśla skalę wyzwania przed gospodarzami.

Racing Santander – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania są goście, którzy dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Racingu Santander wynosi mniej więcej 9.60, typ na zwycięstwo Barcelony to około 1.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.10. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Racing Santander – FC Barcelona, przewidywane składy

Racing: Ezkieta – Mantilla, Ramon, Gonzalez, Garcia – Gueye, Puerta – Sangalli, Canales, Camara – Martin

Barcelona: Joan Garcia – Eric Garcia, Araujo, Martin, Balde – Casado, Pedri – Bardghji, Dro, Rashford – Ferran

Racing Santander – FC Barcelona, kto wygra?

Który zespół awansuje dalej? Racing

Barcelona Racing 29%

Barcelona 71% 7+ Votes

Racing Santander – FC Barcelona, transmisja meczu

Interesujące starcie pomiędzy Racingiem Santander a Barceloną będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek w ramach 1/8 finału Pucharu Króla można obejrzeć również za pośrednictwem internetu – w specjalnej usłudze STS TV oraz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Estadio El Sardinero już w najbliższy czwartek, 15 stycznia o godzinie 21:00.

