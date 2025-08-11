Puszcza Niepołomice - Wieczysta Kraków, typy na poniedziałkowy mecz 4. kolejki Betclic 1. Ligi. Beniaminek z Krakowa poszukuje trzeciej wygranej z rzędu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Cecherz - trener Wieczystej Kraków

Puszcza – Wieczysta, typy i przewidywania

Wieczysta Kraków zgodnie z zapowiedziami i oczekiwaniami od początku sezonu liczy się w grze o awans do Ekstraklasy. Choć jej styl może jeszcze nie przekonywać, na pewno ma w swojej kadrze wiele piłkarskiej jakości, która może przesądzać o losach kolejnych meczów. Puszcza Niepołomice z kolei po spadku musi na nowo zbudować i zgrać drużynę, co zapewne trochę potrwa. Ekipa Tomasza Tułacza nie wystartowała zbyt dobrze, ale jednocześnie nie trzeba jeszcze w jej kontekście bić na alarm. Poniedziałkowy mecz w Niepołomicach zapowiada się interesująco, a w roli faworyta przystąpi do niego przyjezdna Wieczysta. Czy Puszcza u siebie zdoła zatrzymać kolejnego rywala? Mój typ – remis.

Puszcza – Wieczysta, ostatnie wyniki

Puszcza Niepołomice od początku sezonu nie zaznała jeszcze smaku zwycięstwa, ale również nie udało jej się pokonać. Zaliczyła trzy kolejne remisy i w ligowej tabeli znajduje się tuż nad strefą spadkową. Jeśli zapunktuje w poniedziałek, może natomiast wskoczyć do środka stawki. Spadkowicz z Ekstraklasy na inaugurację podzielił się punktami z Ruchem Chorzów (1-1), a później także Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1-1) oraz Górnikiem Łęczna (2-2).

Wieczysta Kraków na pewno ma za sobą świetny start, choć oczywiście dla wielu jest jednym z głównych kandydatów do awansu, więc osiągane wyniki nie są szczególnie zaskakujące. Beniaminek w pierwszej kolejce zremisował ze Śląskiem Wrocław, a później wygrał dwa mecze – z Pogonią Siedlce (2-1) oraz Zniczem Pruszków (4-0). Zajmuje obecnie drugą lokatę w tabeli i może zbliżyć się do liderującej Wisły Kraków na dwa punkty.

Puszcza – Wieczysta, historia

Puszcza Niepołomice oraz Wieczysta Kraków do tej pory nie miały okazji zagrać w meczu o stawkę. Mierzyły się jedynie towarzysko – przed startem obecnego sezonu Wieczysta rozbiła w meczu kontrolnym Puszczę aż 5-0. Nie musi to jednak mieć jakiegokolwiek przełożenia na poniedziałkowe starcie w Niepołomicach.

Puszcza – Wieczysta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dopatrują się wyraźnego faworyta poniedziałkowej rywalizacji. Kurs na wygraną Wieczystej Kraków wynosi 2.22, zaś w przypadku ewentualnego zwycięstwa Puszczy Niepołomice jest to 2.70. Kurs na remis wynosi z kolei 3.35.

Puszcza Niepołomice Wieczysta Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2025 10:26 .

Puszcza – Wieczysta, kto wygra?

Puszcza – Wieczysta, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz Puszcza Niepołomice – Wieczysta Kraków rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjną transmisję zapewnia TVP Sport. W internecie można go natomiast śledzić na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

