Puszcza – Wieczysta, gdzie oglądać?
Wieczysta Kraków bardzo dobrze wystartowała ligowy sezon i potwierdza, że będzie w grze, jeśli chodzi o walkę o awans do Ekstraklasy. W trzech meczach zgromadziła siedem punktów, a w poniedziałek zagra na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Po trzech remisach ekipa Tomasza Tułacza wyczekuje premierowej wygranej, co oczywiście nie będzie łatwe w starciu z jakościowym beniaminkiem.
Puszcza – Wieczysta, transmisja TV
Poniedziałkowy mecz Puszcza Niepołomice – Wieczysta Kraków rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja jest zapewniona na kanale TVP Sport.
Puszcza – Wieczysta, transmisja online
Tę rywalizację można także oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.
Puszcza – Wieczysta, kto wygra?
Puszcza – Wieczysta, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy uważają, że faworytem tego spotkania jest Wieczysta Kraków. Kurs na wygraną gości wynosi 2.22. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Puszczy Niepołomice jest to natomiast 2.70. Kurs na remis wynosi z kolei 3.35.
