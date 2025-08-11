Puszcza Niepołomice – Wieczysta Kraków: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (11.08.2025)

17:03, 11. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Źródło:  Goal.pl

Puszcza Niepołomice - Wieczysta Kraków, gdzie oglądać poniedziałkowy mecz Betclic 1. Ligi? Transmisja TV oraz stream online.

Tomasz Tułacz
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza – Wieczysta, gdzie oglądać?

Wieczysta Kraków bardzo dobrze wystartowała ligowy sezon i potwierdza, że będzie w grze, jeśli chodzi o walkę o awans do Ekstraklasy. W trzech meczach zgromadziła siedem punktów, a w poniedziałek zagra na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Po trzech remisach ekipa Tomasza Tułacza wyczekuje premierowej wygranej, co oczywiście nie będzie łatwe w starciu z jakościowym beniaminkiem.

Puszcza – Wieczysta, transmisja TV

Poniedziałkowy mecz Puszcza Niepołomice – Wieczysta Kraków rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja jest zapewniona na kanale TVP Sport.

Puszcza – Wieczysta, transmisja online

Tę rywalizację można także oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Puszcza – Wieczysta, kto wygra?

Puszcza – Wieczysta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem tego spotkania jest Wieczysta Kraków. Kurs na wygraną gości wynosi 2.22. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Puszczy Niepołomice jest to natomiast 2.70. Kurs na remis wynosi z kolei 3.35.

Puszcza Niepołomice

Betclic 1. Liga |

11 sierpnia 2025

19:00

2.70
3.35
2.22
Wieczysta Kraków
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2025 10:26.
Gdzie oglądać mecz Puszcza – Wieczysta?

Ten mecz można oglądać w telewizji na TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV.

Kiedy odbędzie się mecz Puszcza – Wieczysta?

Mecz Puszcza Niepołomice – Wieczysta Kraków odbędzie się w poniedziałek 11 sierpnia o godzinie 19:00.

