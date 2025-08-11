Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza – Wieczysta, gdzie oglądać?

Wieczysta Kraków bardzo dobrze wystartowała ligowy sezon i potwierdza, że będzie w grze, jeśli chodzi o walkę o awans do Ekstraklasy. W trzech meczach zgromadziła siedem punktów, a w poniedziałek zagra na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Po trzech remisach ekipa Tomasza Tułacza wyczekuje premierowej wygranej, co oczywiście nie będzie łatwe w starciu z jakościowym beniaminkiem.

Puszcza – Wieczysta, transmisja TV

Poniedziałkowy mecz Puszcza Niepołomice – Wieczysta Kraków rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja jest zapewniona na kanale TVP Sport.

Puszcza – Wieczysta, transmisja online

Tę rywalizację można także oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Puszcza – Wieczysta, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Puszczy

Remisem

Wygraną Wieczystej Wygraną Puszczy 100%

Remisem 0%

Wygraną Wieczystej 0% 1+ Votes

Puszcza – Wieczysta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem tego spotkania jest Wieczysta Kraków. Kurs na wygraną gości wynosi 2.22. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Puszczy Niepołomice jest to natomiast 2.70. Kurs na remis wynosi z kolei 3.35.

Puszcza Niepołomice Wieczysta Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2025 10:26 .

Gdzie oglądać mecz Puszcza – Wieczysta? Ten mecz można oglądać w telewizji na TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Puszcza – Wieczysta? Mecz Puszcza Niepołomice – Wieczysta Kraków odbędzie się w poniedziałek 11 sierpnia o godzinie 19:00.

