Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Puszcza i Górnik do drużyny, które czują się i punktują dużo lepiej, gdy pełnią rolę gospodarza. W niedzielę zabrzanie zagrają w delegacji, więc nie należy wykluczać, że przydarzy im się druga z rzędu strata punktów. Na taki scenariusz liczy ekipa z Niepołomic. Jej ligowy punkty są niezbędne do wyjście ze strefy spadkowej. Mój typ: remis.

Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Gracze z Niepołomic mogą żałować listopadowej przerwy reprezentacyjnej. Tuż przed jej rozpoczęciem wygrali oni bowiem swój trzeci mecz w tym sezonie Ekstraklasy. Puszcza ograła 2:0 Wartę w Grodzisku Wielkopolskim. Co zaś słychać u Górnika? Zabrzanie w swoim ostatnim ligowym meczu dali się pokonać w Mielcu tamtejszej Stali. Wcześniej zawodnicy Jana Urbana bez straty gola ograli Cracovię i ŁKS Łódź.

Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze, historia

Kluby nie nie rywalizowały ze sobą nigdy w oficjalnym meczu. Puszcza i Górnik w niedzielę zmierzą się ze sobą pierwszy raz w historii.

Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego spotkania są goście. Kurs na wygraną Górnika wynosi około 2,30, a typ na zwycięstwo Puszczy to mniej więcej 3.05. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Rezerwowi ▼ 6 Marcel Pieczek 9 Artur Siemaszko 10 Hubert Tomalski 13 Krzysztof Wroblewski 19 Jakub Stec 21 Michal Koj 23 Jordan Majchrzak 24 Muris Mešanović 93 Bartlomiej Poczobut 2 Boris Sekulic 11 Lawrence Ennali 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 16 Pawel Olkowski 17 Kamil Lukoszek 20 Mateusz Chmarek 21 Piotr Krawczyk 23 Filipe Nascimento 25 Michal Siplak 32 Michal Szromnik 96 Robert Dadok Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Jan Urban Rezerwowi ▼ 6 Marcel Pieczek 9 Artur Siemaszko 10 Hubert Tomalski 13 Krzysztof Wroblewski 19 Jakub Stec 21 Michal Koj 23 Jordan Majchrzak 24 Muris Mešanović 93 Bartlomiej Poczobut 2 Boris Sekulic 11 Lawrence Ennali 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 16 Pawel Olkowski 17 Kamil Lukoszek 20 Mateusz Chmarek 21 Piotr Krawczyk 23 Filipe Nascimento 25 Michal Siplak 32 Michal Szromnik 96 Robert Dadok

Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Puszczy 0% Remis 16% Wygrana Górnika 84% 31 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Puszczy

Remis

Wygrana Górnika

Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł. Początek meczu już w najbliższą niedzielę 26 listopada o 12:30.

