Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2025)

Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (26 listopada) o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Vitinha

PSG – Tottenham, typy bukmacherskie

W środowy wieczór zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Tottenhamem Hotspur w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Dla tych drużyn nie będzie to pierwsze starcie w trwającym sezonie. Paryżanie mieli okazję mierzyć się z zdrużyną Thomasa Franka w Superpucharze Europy. Triumfowali wówczas piłkarze Luisa Enrique. Koguty z pewnością chcą zrewanżować się za tamten wieczór, więc zbliżający się mecz na Parc des Princes zapowiada się niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że w środowej rywalizacji obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

PSG – Tottenham, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain notuje delikatną obniżkę formy. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Niceą, 3:2 z Olympique Lyonem oraz 3:0 z Le Havre), zaliczyli jeden remis (1:1 z Lorient), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów).

Tottenham Hotspur natomiast ma jeszcze gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Angielski zespół odniósł zaledwie jedno zwycięstwo (4:0 z Kopenhagą w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (2:2 z Manchesterem United), a także ponieśli aż trzy porażki (0:2 z Newcastle, 0:1 z Chelsea i 1:4 z Arsenalem).

PSG – Tottenham, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Tottenhamem Hotspur jest bardzo ograniczona, ponieważ oba kluby niemal nigdy nie spotykały się w oficjalnych europejskich rozgrywkach. Ich pojedynki to głównie mecze towarzyski. W obecnym sezonie doszło do starcia tych drużyn w meczu o Superpucharu Europy. Trofeum ostatecznie pojechało do Paryża.

PSG – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeślki rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwa Tottenhamu Hotspur natomiast sięga nawet 8.25.

PSG – Tottenham, kto wygra?

PSG – Tottenham, przewidywane składy

PSG – Tottenham, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

