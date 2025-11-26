Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2025)

09:38, 26. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (26 listopada) o godzinie 21:00.

Vitinha
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Vitinha

PSG – Tottenham, typy bukmacherskie

W środowy wieczór zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Tottenhamem Hotspur w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Dla tych drużyn nie będzie to pierwsze starcie w trwającym sezonie. Paryżanie mieli okazję mierzyć się z zdrużyną Thomasa Franka w Superpucharze Europy. Triumfowali wówczas piłkarze Luisa Enrique. Koguty z pewnością chcą zrewanżować się za tamten wieczór, więc zbliżający się mecz na Parc des Princes zapowiada się niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że w środowej rywalizacji obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
1.85
obie drużyny strzelą gola – tak
Zagraj!
*Kursy z 26.11.2025 09⁚26 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS. Zarejestruj się z kodem GOALPLUS i oglądaj mecze ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSG – Tottenham, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain notuje delikatną obniżkę formy. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Niceą, 3:2 z Olympique Lyonem oraz 3:0 z Le Havre), zaliczyli jeden remis (1:1 z Lorient), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów).

Tottenham Hotspur natomiast ma jeszcze gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Angielski zespół odniósł zaledwie jedno zwycięstwo (4:0 z Kopenhagą w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (2:2 z Manchesterem United), a także ponieśli aż trzy porażki (0:2 z Newcastle, 0:1 z Chelsea i 1:4 z Arsenalem).

PSG – Tottenham, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Tottenhamem Hotspur jest bardzo ograniczona, ponieważ oba kluby niemal nigdy nie spotykały się w oficjalnych europejskich rozgrywkach. Ich pojedynki to głównie mecze towarzyski. W obecnym sezonie doszło do starcia tych drużyn w meczu o Superpucharu Europy. Trofeum ostatecznie pojechało do Paryża.

PSG – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeślki rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwa Tottenhamu Hotspur natomiast sięga nawet 8.25.

Paris Saint-Germain
Tottenham
1.36
5.25
8.25
Odds are subject to change. Last updated 25 listopada 2025 21:44

PSG – Tottenham, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną PSG
  • remisem
  • wygraną Tottenhamu
  • wygraną PSG
  • remisem
  • wygraną Tottenhamu

0 Votes

PSG – Tottenham, przewidywane składy

PSG – Tottenham, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Canal+ Online ZA DARMO na 30 dni od STS! Odbierz Voucher!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.