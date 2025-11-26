Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2025)

PSG – Tottenham, typy bukmacherskie
W środowy wieczór zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Tottenhamem Hotspur w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Dla tych drużyn nie będzie to pierwsze starcie w trwającym sezonie. Paryżanie mieli okazję mierzyć się z zdrużyną Thomasa Franka w Superpucharze Europy. Triumfowali wówczas piłkarze Luisa Enrique. Koguty z pewnością chcą zrewanżować się za tamten wieczór, więc zbliżający się mecz na Parc des Princes zapowiada się niezwykle ciekawie.
Ja uważam, że w środowej rywalizacji obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
PSG – Tottenham, ostatnie wyniki
Paris Saint-Germain notuje delikatną obniżkę formy. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Niceą, 3:2 z Olympique Lyonem oraz 3:0 z Le Havre), zaliczyli jeden remis (1:1 z Lorient), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów).
Tottenham Hotspur natomiast ma jeszcze gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Angielski zespół odniósł zaledwie jedno zwycięstwo (4:0 z Kopenhagą w Lidze Mistrzów), zaliczyli jeden remis (2:2 z Manchesterem United), a także ponieśli aż trzy porażki (0:2 z Newcastle, 0:1 z Chelsea i 1:4 z Arsenalem).
PSG – Tottenham, historia
Rywalizacja Paris Saint-Germain z Tottenhamem Hotspur jest bardzo ograniczona, ponieważ oba kluby niemal nigdy nie spotykały się w oficjalnych europejskich rozgrywkach. Ich pojedynki to głównie mecze towarzyski. W obecnym sezonie doszło do starcia tych drużyn w meczu o Superpucharu Europy. Trofeum ostatecznie pojechało do Paryża.
PSG – Tottenham, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeślki rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwa Tottenhamu Hotspur natomiast sięga nawet 8.25.
PSG – Tottenham, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG
- remisem
- wygraną Tottenhamu
0 Votes
PSG – Tottenham, przewidywane składy
|4Lucas Beraldo
|5Marquinhos
|9Goncalo Ramos
|10Ousmane Dembele
|19Kang-In Lee
|21Lucas Hernandez
|39Matwiej Safonow
|47Quentin Ndjantou
|49Ibrahim Mbaye
|89Renato Marin
|9Richarlison
|14Archie Gray
|15Lucas Bergvall
|24Djed Spence
|28Wilson Odobert
|30Rodrigo Bentancur
|31Antonin Kinsky
|40Brandon Austin
|44Dane Scarlett
|57Rio Kyerematen
|70Yusuf Akhamrich
|76James Rowswell
PSG – Tottenham, transmisja meczu
Spotkanie Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.