Paris Saint-Germain – Paris FC: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2026)

Paris Saint-Germain - Paris FC: typy i kursy na mecz 17. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek derbów Paryża już w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 20:45.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

PSG – Paris, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór odbędzie niezwykle ciekawe spotkanie w ramach 17. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z Paris FC. Derby Paryża będą swego rodzaju starciem Dawida z Goliatem. Podopieczni Luis Enrique są zdecydowanym faworytem tego starcia. Goście natomiast są beniaminkiem francuskiej elity, a do tego ich ostatnia dyspozycja pozostawia wiele do życzenia. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się jednostronnie, ale możemy być pewni emocji już od pierwszych minut.

Ja uważam, że w niedzielnym meczu obaj bramkarze nie zachowają czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper STS 2.02 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

PSG – Paris, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain znajduje się w niezłej dyspozycji. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po cztery zwycięstwa (5:0 z Rennes, 3:2 z Metz, po rzutach karnych z Flamengo w finale Klubowych Mistrzostw Świata i 4:0 z Fontenay w Pucharze Francji), a także zaliczyli jeden remis (0:0 z Athleticiem Bilbao w Lidze Mistrzów).

Paris FC natomiast prezentuje kiepską formę. Beniaminek Ligue 1 w pieciu ostatnich spotkaniach sięgnął po jedno zwycięstwo (3:0 z Raon L Etape w Pucharze Francji), zaliczył dwa remisy (1:1 z Auxerre oraz 0:0 z Le Havre), a także poniósł dwie porażki (2:4 z Lille oraz 0:3 Toulouse).

PSG – Paris, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Paris FC ma przede wszystkim wymiar derbowy, wynikający z faktu, że oba kluby reprezentują stolicę Francji, choć przez lata występowały na różnych poziomach rozgrywkowych. Jej początki sięgają początku lat 70., gdy oba zespoły wywodziły się z jednego projektu paryskiego futbolu, zanim doszło do podziału i powstania odrębnych klubów. Z powodu dominacji PSG w najwyższej lidze i częstych występów Paris FC na zapleczu Ligue 1, bezpośrednie starcia należały do rzadkości i miały raczej symboliczny niż sportowo-wyrównany charakter. Każde oficjalne spotkanie tych drużyn budzi jednak duże emocje, będąc konfrontacją bogatego giganta z ambitnym rywalem walczącym o własną tożsamość w cieniu PSG.

PSG – Paris, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Paris FC natomiast sięga nawet 15.0.

Paris Saint-Germain Paris FC 1.18 7.40 15.0 Odds are subject to change. Last updated 3 stycznia 2026 17:36

PSG – Paris, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Paris FC wygraną PSG 0%

remisem 0%

wygraną Paris FC 100% 1+ Votes

PSG – Paris, przewidywane składy

PSG – Paris, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Paris FC można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewnia też strona elevensports.pl, a także usługa STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.