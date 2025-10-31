Paris Saint-Germain – OGC Nice: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

13:49, 31. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Paris Saint-Germain - OGC Nice: typy i kursy na mecz 11. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (1 listopada) o godzinie 17:00.

Ousmane Dembele
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG – Nice, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 11. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozpoczną się od niezwykle interesującego starcia. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie OGC Nice. Rywalizacja tych drużyn zazwyczaj wzbudza duże emocje. I nie inaczej jest tym razem. Paryżanie znajdują się na pozycji lidera ligi, goście natomiast są na siódmej pozycji. Lokaty jednak nie mają wielkiego znaczenia, ponieważ drużyny dzielą tylko cztery oczka różnice. Nadchodzące starcie na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w sobotniej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS
2.05
obie drużyny strzelą gola – nie
Zagraj!
*Kursy z 30.10.2025 20⁚11
PSG – Nice, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain zdecydowanie obniżyło loty. Mistrzowie Francji w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (7:2 z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów oraz 3:0 z Brestem), a także zaliczyli aż trzy remisy (1:1 z Lille, 3:3 ze Strasbourgiem i 1:1 z Lorient).

OGC Nice natomiast może się pochwalić nieco lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Goście sobotniego pojedynku odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Olympique Lyonem, 2:1 z Rennes i 2:0 z Lille), zaliczyli jeden remis (2:2 z Monaco) i ponieśli jedną porażkę (1:2 z Celtą Vigo w Lidze Europy).

PSG – Nice, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z OGC Nice ma długą historię, sięgającą jeszcze czasów przed dominacją paryżan w Ligue 1. Choć przez lata to PSG częściej wychodziło zwycięsko z tych starć, mecze z Niceą często przynosiły niespodzianki. W poprzednim sezonie doszło do prawdziwych sensacji — jesienią padł remis 1:1, a wiosną drużyna z Nicei pokonała mistrzów Francji aż 3:1.

PSG – Nice, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.26. W przypadku zwycięstwo OGC Nice natomiast sięga nawet 10.0.

Paris Saint-Germain
Nice
1.26
6.40
10.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2025 20:55.

PSG – Nice, kto wygra?

PSG – Nice, przewidywane składy

PSG – Nice, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – OGC Nice będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

