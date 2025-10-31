Paris Saint-Germain – OGC Nice: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

Paris Saint-Germain - OGC Nice: typy i kursy na mecz 11. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (1 listopada) o godzinie 17:00.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG – Nice, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 11. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozpoczną się od niezwykle interesującego starcia. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie OGC Nice. Rywalizacja tych drużyn zazwyczaj wzbudza duże emocje. I nie inaczej jest tym razem. Paryżanie znajdują się na pozycji lidera ligi, goście natomiast są na siódmej pozycji. Lokaty jednak nie mają wielkiego znaczenia, ponieważ drużyny dzielą tylko cztery oczka różnice. Nadchodzące starcie na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w sobotniej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 2.05 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSG – Nice, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain zdecydowanie obniżyło loty. Mistrzowie Francji w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (7:2 z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów oraz 3:0 z Brestem), a także zaliczyli aż trzy remisy (1:1 z Lille, 3:3 ze Strasbourgiem i 1:1 z Lorient).

OGC Nice natomiast może się pochwalić nieco lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Goście sobotniego pojedynku odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Olympique Lyonem, 2:1 z Rennes i 2:0 z Lille), zaliczyli jeden remis (2:2 z Monaco) i ponieśli jedną porażkę (1:2 z Celtą Vigo w Lidze Europy).

PSG – Nice, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z OGC Nice ma długą historię, sięgającą jeszcze czasów przed dominacją paryżan w Ligue 1. Choć przez lata to PSG częściej wychodziło zwycięsko z tych starć, mecze z Niceą często przynosiły niespodzianki. W poprzednim sezonie doszło do prawdziwych sensacji — jesienią padł remis 1:1, a wiosną drużyna z Nicei pokonała mistrzów Francji aż 3:1.

PSG – Nice, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.26. W przypadku zwycięstwo OGC Nice natomiast sięga nawet 10.0.

Paris Saint-Germain Nice 1.26 6.40 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2025 20:55 .

PSG – Nice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Nicei wygraną PSG

remisem

wygraną Nicei 0 Votes

PSG – Nice, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique Nice Franck Haise Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 30 Chevalier 2 Hakimi 6 Zabarny 51 Pacho 25 Mendes 24 Mayulu 33 Zaire-Emery 17 Vítinha 7 Kvaratskhelia 10 Dembele 29 Barcola 90 Carlos 7 Boga 10 Diop 26 Bard 24 Vanhoutte 99 Samed 47 Gouveia 28 Bah 37 Oppong 33 Mendy 80 Diouf 30 Chevalier 2 Hakimi 6 Zabarny 51 Pacho 25 Mendes 24 Mayulu 33 Zaire-Emery 17 Vítinha 7 Kvaratskhelia 10 Dembele 29 Barcola 90 Carlos 7 Boga 10 Diop 26 Bard 24 Vanhoutte 99 Samed 47 Gouveia 28 Bah 37 Oppong 33 Mendy 80 Diouf 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Nice Franck Haise Rezerwowi 4 Lucas Beraldo 5 Marquinhos 9 Goncalo Ramos 21 Lucas Hernandez 39 Matwiej Safonow 47 Quentin Ndjantou 49 Ibrahim Mbaye 87 João Neves 89 Renato Marin 2 Ali Abdi 6 Hichem Boudaoui 8 Morgan Sanson 20 Tom Louchet 21 Isak Jansson 22 Tanguy Ndombele 31 Maxime Dupe 49 Bernard Nguene

PSG – Nice, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – OGC Nice będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.