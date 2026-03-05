Paris Saint-Germain – AS Monaco: typy, kursy, zapowiedź (06.03.2026)

Paris Saint-Germain - AS Monaco: typy i kursy na mecz 25. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w piątek (6 marca) o godzinie 20:45.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Achraf Hakimi

PSG – Monaco, typy bukmacherskie

W piątkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie 25. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z AS Monaco. Nie tak dawno drużyny miały okazję rywalizować ze sobą w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Po pełnym emocji dwumeczu lepsi oczywiście okazali się podopieczni Luisa Enrique. Teraz drużyna z księstwa będzie chciała zrewanżować się obecnym mistrzom Francji, ale zadanie będzie bardzo trudne. Zwłaszcza, że spotkanie odbędzie się na obiekcie Parc des Princes. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Ja uważam, że tego dnia przynajmniej jeden z gokoperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 2.45 obie drużyny strzelą gola – nie

PSG – Monaco, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain prezentuje calkiem wysoką formę. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:2 z Monaco w pierwszym meczu Ligi Mistrzów, 3:0 z Metz oraz 1:0 z Le Havre), zaliczyli jeden remis (2:2 z Monaco w rewanżu), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Rennes).

AS Monaco natomiast ma identyczny bilans pięciu ostatnich spotkań. Goście piątkowego pojedynku odnieśli zwycięstwa nad Nantes (3:1), Lens (3:2) oraz Angers (2:0), zaliczyli remis z Paris Saint-Germain (2:2 w rewanżowym starciu Ligi Mistrzów), a także przegrali z zespołem z Paryża (2:3 w pierwszym meczu).

PSG – Monaco, historia

Rywalizacja między PSG a Monaco od wielu lat należy do najciekawszych we francuskiej piłce, ponieważ oba kluby często walczyły o czołowe miejsca w Ligue 1. W ostatnich latach przewagę częściej ma zespół z Paryża, który dzięki silnemu składowi regularnie sięga po trofea. Niedawno drużyny spotkały się także w 1/16 finału Ligi Mistrzów, co było wyjątkowym starciem dwóch francuskich zespołów na europejskiej scenie. W tamtym dwumeczu lepszy okazał się PSG, które wyeliminowało Monaco i awansowało do kolejnej rundy rozgrywek

PSG – Monaco, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej potyczki jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.35. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 7.40.

Paris Saint-Germain AS Monaco 1.35 5.60 7.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2026 21:01

PSG – Monaco, kto wygra?

PSG – Monaco, przewidywane składy

PSG – Monaco, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – AS Monaco obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

