Paris Saint-Germain – OSC Lille: typy, kursy, zapowiedź (16.01.2026)

Paris Saint-Germain - OSC Lille: typy i kursy na mecz 18. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (16 stycznia) o godzinie 21:00.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Fabian Ruiz

PSG – Lille, typy bukmacherskie

Już w piątkowy wieczór swoje kolejne spotkanie rozegra Paris Saint-Germain. Tego dnia mistrzowie Francji zmierzą się przed własną publicznością z OSC Lille w ramach 18. kolejki rozgrywek Ligue 1. Będzie to starcie drużyn z górnej części tabeli, ponieważ podopieczni Luisa Enrique znajdują się na pozycji wicelidera, natomiast goście okupują czwartą lokatę. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle interesująco, choć to gospodarze są zdecydowanym faworytem.

Ja uważam, że w piątkowym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

PSG – Lille, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain prezentuje wysoką formę, choć ostatnio zdarzyła im się spora wpadka w Pucharze Francji (0:1 z Paris FC). Wcześniejsze cztery mecze mistrzów Francji kończyły się jednak zwycięstwami (po rzutach karnych z Flamengo w finale Klubowych Mistrzostw Świata, 4:0 z Fontenay w Pucharze Francji, 2:1 z Paris FC oraz po rzutach karnych z Olympique Marsylią w Superpucharze Francji).

OSC Lille natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Goście piątkowego starcia odnieśli dwa zwycięstwa (4:3 z Auxerre i 1:0 z Lusintanos w Pucharze Francji), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Young Boys w Lidze Europy, 0:2 z Rennes oraz 1:2 z Olympique Lyonem w Pucharze Francji).

PSG – Lille, historia

Rywalizacja między Paris Saint-Germain a Lille OSC nabrała znaczenia szczególnie w XXI wieku, gdy oba kluby zaczęły regularnie walczyć o najwyższe cele w Ligue 1. PSG, wspierane od 2011 roku przez katarskich właścicieli, stało się dominującą siłą we Francji, co uczyniło mecze z Lille symbolem starcia potęgi finansowej z dobrze zorganizowanym projektem sportowym. Lille kilkukrotnie przerywało dominację paryżan, zdobywając mistrzostwo Francji m.in. w sezonach 2010/2011 i 2020/2021. Bezpośrednie spotkania tych drużyn często miały duże znaczenie w kontekście walki o tytuł lub czołowe miejsca w lidze.

PSG – Lille, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowego starcia jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.42. W przypadku zwycięstwa OSC Lille natomiast sięga nawet 7.10.

Paris Saint-Germain Lille 1.42 5.10 7.10 Odds are subject to change. Last updated 15 stycznia 2026 22:43

PSG – Lille, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Lille wygraną PSG 100%

remisem 0%

wygraną Lille 0% 1+ Votes

PSG – Lille, przewidywane składy

PSG – Lille, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – OSC Lille obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

