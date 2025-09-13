Paris Saint-Germain – RC Lens: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2025)

PSG – Lens, typy bukmacherskie
W niedzielne popołudnie zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji podejmą przed własną publicznością RC Lens w ramach 4. kolejki Ligue 1. Paryżanie są zdecydowanym faworytem, choć nie można lekceważyć gości. Drużyna Pierre’a Sage’a weszła w sezon bardzo obiecująco, ale teraz czeka ją wyjątkowo trudna przeprawa. Każdy inny wynik niż zwycięstwo PSG byłby ogromną sensacją.
Ja uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów zakończy niedzielną rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
PSG – Lens, ostatnie wyniki
Paris Saint-Germain notuje świetne wejście w nowy sezon. Mistrzowie Francji mają rozegrane cztery spotkania, które wszystkie zakończyły się zwycięstwami (po rzutach karnych z Tottenhamem Hotspur w Superpucharze Europy, 1:0 z Nantes, 1:0 z Angers oraz 6:3 z Toulouse).
RC Lens również notuje dobre wejście w sezon. Choć zdarzyła im się wpadka na początku sezonu (0:1 z Olympique Lyonem). Później drużyna Pierre’a Sage’a odniosła dwa zwycięstwa z rzędu (2:1 z Le Havre oraz 3:1 z Brest).
PSG – Lens, historia
Paris Saint-Germain i RC Lens to dwa kluby o różnych historiach i statusie. Paryżanie jako dominator Ligue 1 w ostatnich latach, a Lens jako klub z tradycją i wiernymi kibicami, który po powrocie do elity znów stał się groźnym rywalem. Ich mecze często mają duży ciężar sportowy i emocjonalny, bo Lens potrafiło odbierać punkty paryżanom nawet w mistrzowskich sezonach. W sezonie 2024/25 obecni mistrzowie Francji wygrało wszystkie starcia: 1:0 u siebie w lidze, 2:1 na wyjeździe oraz 1:1 w Pucharze Francji (awans po karnych 4:3).
PSG – Lens, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.34. W przypadku zwycięstwa RC Lens natomiast sięga nawet 7.75.
PSG – Lens, kto wygra?
PSG – Lens, przewidywane składy
PSG – Lens, transmisja meczu
Spotkanie Paris Saint-Germian – RC Lens obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.
