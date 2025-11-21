Paris Saint-Germain – Le Havre: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

PSG – Le Havre, typy bukmacherskie
W sobotni wieczór dojdzie do interesującego starcia w ramach 13. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Le Havre. Będzie to starcie murowanego faworyta do obrony mistrzowskiego tytułu z drużyną, która zapewne będzie do ostatniej serii gier drżała o utrzymanie. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się jednak niezwykle interesująco, ponieważ nie można przed pierwszym gwizdkiem skreślać gości.
Ja uważam, że w sobotniej rywalizacji przynajmniej jeden golkiper zachowa czyste konto: Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
PSG – Le Havre, ostatnie wyniki
Paris Saint-Germain notuje delikatną obniżkę formy. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:0 z Brestem, 1:0 z Niceą oraz 3:2 z Olympique Lyonem), zanotowali jeden remis (1:1 z Lorient), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów).
Le Havre natomiast prezentuje całkiem dobrą formę. Goście sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Auxerre i 1:0 z Brestem), zanotowali dwa remisy (0:0 z Toulouse oraz 1:1 z Nantes), a także ponieśli jedną porażkę (2:6 z Olympique Marsylią).
PSG – Le Havre, historia
Rywalizacja PSG z Le Havre ma swoje korzenie jeszcze w czasach, gdy oba kluby częściej rywalizowały na zapleczu francuskiej elity, a później w Ligue 1. Choć dziś Paryżanie dominują we francuskim futbolu, mecze z Le Havre wciąż mają swój tradycyjny, historyczny charakter. W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć tych drużyn i oba zakończyły się zwycięstwami PSG. Jesienią paryżanie wygrali 4:1, natomiast w rundzie wiosennej pokonali rywali 2:1.
PSG – Le Havre, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Le Havre natomiast sięga nawet 15.0.
PSG – Le Havre, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG 100%
- remisem 0%
- wygraną Le Havre 0%
1+ Votes
PSG – Le Havre, przewidywane składy
|4Lucas Beraldo
|5Marquinhos
|9Goncalo Ramos
|24Senny Mayulu
|39Matwiej Safonow
|42David Boly
|47Quentin Ndjantou
|49Ibrahim Mbaye
|89Renato Marin
|6Étienne Youte Kinkoue
|11Godson Kyeremeh
|13Fodé Doucouré
|21Younes Namli
|23Thomas Delaine
|26Simon Ebonog
|30Reda Khadra
|33Stephan Zagadou
|77Lionel Mpasi-Nzau
PSG – Le Havre, transmisja meczu
Spotkanie Paris Saint-Germain – Le Havre obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.