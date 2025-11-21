Paris Saint-Germain – Le Havre: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

Paris Saint-Germain - Le Havre: typy i kursy na mecz 13. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (22 listopada) o godzinie 21:05.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

PSG – Le Havre, typy bukmacherskie

W sobotni wieczór dojdzie do interesującego starcia w ramach 13. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Le Havre. Będzie to starcie murowanego faworyta do obrony mistrzowskiego tytułu z drużyną, która zapewne będzie do ostatniej serii gier drżała o utrzymanie. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się jednak niezwykle interesująco, ponieważ nie można przed pierwszym gwizdkiem skreślać gości.

Ja uważam, że w sobotniej rywalizacji przynajmniej jeden golkiper zachowa czyste konto: Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

PSG – Le Havre, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain notuje delikatną obniżkę formy. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:0 z Brestem, 1:0 z Niceą oraz 3:2 z Olympique Lyonem), zanotowali jeden remis (1:1 z Lorient), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów).

Le Havre natomiast prezentuje całkiem dobrą formę. Goście sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Auxerre i 1:0 z Brestem), zanotowali dwa remisy (0:0 z Toulouse oraz 1:1 z Nantes), a także ponieśli jedną porażkę (2:6 z Olympique Marsylią).

PSG – Le Havre, historia

Rywalizacja PSG z Le Havre ma swoje korzenie jeszcze w czasach, gdy oba kluby częściej rywalizowały na zapleczu francuskiej elity, a później w Ligue 1. Choć dziś Paryżanie dominują we francuskim futbolu, mecze z Le Havre wciąż mają swój tradycyjny, historyczny charakter. W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć tych drużyn i oba zakończyły się zwycięstwami PSG. Jesienią paryżanie wygrali 4:1, natomiast w rundzie wiosennej pokonali rywali 2:1.

PSG – Le Havre, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Le Havre natomiast sięga nawet 15.0.

PSG – Le Havre, kto wygra?

PSG – Le Havre, przewidywane składy

PSG – Le Havre, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Le Havre obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

