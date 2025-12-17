Paris Saint-Germain – Flamengo: typy, kursy, zapowiedź (17.12.2025)

Paris Saint-Germain - Flamengo: typy i kursy na finał Pucharu Interkontynentalnego. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (17 grudnia) o godzinie 18:00.

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Ramos

PSG – Flamengo, typy bukmacherskie

Już w środę odbędzie się wielki finał Pucharu Interkontynentalnego. A w nim Paris Saint-Germain zmierzy się z Flamengo. Spotkanie odbędzie się w Katarze na obiekcie Ahmad bin Ali Stadium. Będzie to starcie z triumfatorem Ligi Mistrzów, a także zespołem, który wygrał te same rozgrywki tylko w Ameryce Południowej. Niewątpliwie paryżanie będą faworytem tego starcia, choć przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać brazylijskiej ekipy. Finały rządzą się swoimi prawami, więc podopiecznych Luisa Enrique czeka niezwykle trudne wyzwanie.

Ja uważam, że ostatecznie to francuska drużyna sięgnie po zwycięstwo w regulaminowym czasie gry. Mój typ: wygrana PSG

Kacper STS 1.67 wygrana PSG Zagraj!

PSG – Flamengo, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain nieco obniżyło loty. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po trzy zwycięstwa (5:3 z Tottenhamem Hotspur w Lidze Mistrzów, 5:0 z Rennes oraz 3:2 z Metz), zaliczyli jeden remis (0:0 z Athleticiem Bilbao w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Monaco).

Flamengo natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Brazylijczycy zdołali sięgnąć po aż cztery zwycięstwa (1:0 z Palmeiras, 1:0 z Cearą, 2:1 z Cruz Azul oraz 2:0 z Pyramids), a także zaliczyli jeden remis (3:3 z Mirassolem).

PSG – Flamengo, historia

Środowa rywalizacja będzie pierwszym w historii meczem w historii tych zespołów. Dotychczas Paris Saint-Germain i Flamengo nie mieli okazji skrzyżować ze sobą rękawic.

PSG – Flamengo, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizajci jest Paris Saint-Germian. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi okjoło 1.67. W przypadku zwycięstwa Flamengo natomiast sięga nawet 5.25.

Paris Saint-Germain Flamengo Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 17 grudnia 2025 09:23

PSG – Flamengo, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

wygraną Flamengo wygraną PSG 100%

wygraną Flamengo 0% 1+ Votes

PSG – Flamengo, przewidywane składy

Paris Saint-Germain: Safonov – Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Ndjantou, Vitinha, Fabian Ruiz – Lee, Ramos, Mbaye

Flamengo: Rossi – Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro – Pulgar, Jorginho – Carrascal, de Arrescaeta, Everton – Plata

PSG – Flamengo, transmisja meczu

Spotkanie finałowe Paris Saint-Germain – Flamengo nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Pojedynek będzie można obejrzeć za darmo na platformach stremingowych DAZN oraz FIFA+.

