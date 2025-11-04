Paris Saint-Germain – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

PSG – Bayern, typy bukmacherskie
We wtorkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Bayern Monachium. Od początku sezonu obie drużyny spisują się znakomicie i są faworytami do triumfu w Champions League. Zbliżające się starcie będzie doskonałym sprawdzianem zarówno dla jednych jak i drugich. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle ekscytująco.
Ja uważam, że wtorkowe spotkanie zakończy się triumfem mistrzów Niemiec. Mój typ: wygrana Bayernu
PSG – Bayern, ostatnie wyniki
Paris Saint-Germain znajduje się w całkiem dobrej formie. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (7:2 z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów, 4:0 z Brestem i 1:0 z Niceą), a także zanotowali dwa remisy (3:3 ze Strasbourgiem oraz 1:1 z Lorient).
Bayern Monachium natomiast może się pochwalić jeszcze lepszym bilansem. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu mistrzów Niemiec kończyło się kompletem zwycięstw (2:1 z Borussią Dortmund, 4:0 z Club Brugge w Lidze Mistrzów, 3:0 z Borussią Monchengladbach, 4:1 z FC Koln w Pucharze Niemiec oraz 3:0 z Bayerem Leverkusen).
PSG – Bayern, historia
Rywalizacja pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium sięga lat 90. i należy do najbardziej prestiżowych w europejskim futbolu. Oba kluby wielokrotnie spotykały się w Lidze Mistrzów, a przez długi czas to Bayern miał korzystniejszy bilans. Pamiętnym momentem był finał z 2020 roku, w którym niemiecki zespół pokonał paryżan 1:0. Ostatni mecz tych drużyn odbył się jednak w tegorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie PSG triumfowało 2:0.
PSG – Bayern, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Bayernu Monachium natomiast oscyluje w okolicach 2.65.
PSG – Bayern, kto wygra?
PSG – Bayern, przewidywane składy
PSG – Bayern, transmisja meczu
Spotkanie Paris Saint-Germain – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
