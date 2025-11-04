Paris Saint-Germain – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (4 listopada) o godzinie 21:00.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

PSG – Bayern, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Bayern Monachium. Od początku sezonu obie drużyny spisują się znakomicie i są faworytami do triumfu w Champions League. Zbliżające się starcie będzie doskonałym sprawdzianem zarówno dla jednych jak i drugich. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle ekscytująco.

Ja uważam, że wtorkowe spotkanie zakończy się triumfem mistrzów Niemiec. Mój typ: wygrana Bayernu

Kacper STS 2.65 wygrana Bayernu Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSG – Bayern, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain znajduje się w całkiem dobrej formie. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (7:2 z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów, 4:0 z Brestem i 1:0 z Niceą), a także zanotowali dwa remisy (3:3 ze Strasbourgiem oraz 1:1 z Lorient).

Bayern Monachium natomiast może się pochwalić jeszcze lepszym bilansem. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu mistrzów Niemiec kończyło się kompletem zwycięstw (2:1 z Borussią Dortmund, 4:0 z Club Brugge w Lidze Mistrzów, 3:0 z Borussią Monchengladbach, 4:1 z FC Koln w Pucharze Niemiec oraz 3:0 z Bayerem Leverkusen).

PSG – Bayern, historia

Rywalizacja pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium sięga lat 90. i należy do najbardziej prestiżowych w europejskim futbolu. Oba kluby wielokrotnie spotykały się w Lidze Mistrzów, a przez długi czas to Bayern miał korzystniejszy bilans. Pamiętnym momentem był finał z 2020 roku, w którym niemiecki zespół pokonał paryżan 1:0. Ostatni mecz tych drużyn odbył się jednak w tegorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie PSG triumfowało 2:0.

PSG – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Bayernu Monachium natomiast oscyluje w okolicach 2.65.

Paris Saint-Germain Bayern Monachium 2.45 3.90 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 07:03 .

PSG – Bayern, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Bayernu wygraną PSG

remisem

wygraną Bayernu 0 Votes

PSG – Bayern, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique Bayern Monachium Vincent Kompany Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 30 Chevalier 2 Hakimi 5 Marquinhos 51 Pacho 25 Mendes 87 Neves 33 Zaire-Emery 17 Vítinha 7 Kvaratskhelia 24 Mayulu 29 Barcola 9 Kane 14 Diaz 7 Gnabry 17 Olise 8 Goretzka 6 Kimmich 27 Laimer 2 Upamecano 4 Tah 23 Boey 1 Neuer 30 Chevalier 2 Hakimi 5 Marquinhos 51 Pacho 25 Mendes 87 Neves 33 Zaire-Emery 17 Vítinha 7 Kvaratskhelia 24 Mayulu 29 Barcola 9 Kane 14 Diaz 7 Gnabry 17 Olise 8 Goretzka 6 Kimmich 27 Laimer 2 Upamecano 4 Tah 23 Boey 1 Neuer 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 4 Lucas Beraldo 8 Fabian Ruiz 9 Goncalo Ramos 10 Ousmane Dembele 19 Kang-In Lee 21 Lucas Hernandez 39 Matwiej Safonow 47 Quentin Ndjantou 89 Renato Marin 3 Min-Jae Kim 11 Nicolas Jackson 20 Tom Bischof 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 36 Wisdom Mike 40 Jonas Urbig 41 Vincent Manuba 42 Lennart Karl 44 Josip Stanisic 45 Aleksandar Pavlovic

PSG – Bayern, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.