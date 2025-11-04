Paris Saint-Germain – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

07:08, 4. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (4 listopada) o godzinie 21:00.

Harry Kane
Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

PSG – Bayern, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Bayern Monachium. Od początku sezonu obie drużyny spisują się znakomicie i są faworytami do triumfu w Champions League. Zbliżające się starcie będzie doskonałym sprawdzianem zarówno dla jednych jak i drugich. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle ekscytująco.

Ja uważam, że wtorkowe spotkanie zakończy się triumfem mistrzów Niemiec. Mój typ: wygrana Bayernu

Kacper
Kacper
STS
2.65
wygrana Bayernu
Zagraj!
*Kursy z 04.11.2025 06⁚57 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
PSG – Bayern, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain znajduje się w całkiem dobrej formie. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (7:2 z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów, 4:0 z Brestem i 1:0 z Niceą), a także zanotowali dwa remisy (3:3 ze Strasbourgiem oraz 1:1 z Lorient).

Bayern Monachium natomiast może się pochwalić jeszcze lepszym bilansem. Pięć ostatnich spotkań w wykonaniu mistrzów Niemiec kończyło się kompletem zwycięstw (2:1 z Borussią Dortmund, 4:0 z Club Brugge w Lidze Mistrzów, 3:0 z Borussią Monchengladbach, 4:1 z FC Koln w Pucharze Niemiec oraz 3:0 z Bayerem Leverkusen).

PSG – Bayern, historia

Rywalizacja pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium sięga lat 90. i należy do najbardziej prestiżowych w europejskim futbolu. Oba kluby wielokrotnie spotykały się w Lidze Mistrzów, a przez długi czas to Bayern miał korzystniejszy bilans. Pamiętnym momentem był finał z 2020 roku, w którym niemiecki zespół pokonał paryżan 1:0. Ostatni mecz tych drużyn odbył się jednak w tegorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie PSG triumfowało 2:0.

PSG – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Bayernu Monachium natomiast oscyluje w okolicach 2.65.

Paris Saint-Germain
Bayern Monachium
2.45
3.90
2.65
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 07:03.

PSG – Bayern, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną PSG
  • remisem
  • wygraną Bayernu
  • wygraną PSG
  • remisem
  • wygraną Bayernu

0 Votes

PSG – Bayern, przewidywane składy

PSG – Bayern, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

