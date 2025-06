PSG w drugim dniu Klubowych Mistrzostw Świata stanie do rywalizacji z Atletico Madryt. Ekipa Luisa Enrique jest faworytem, ale Hiszpanie nie złożą broni. Emocji nie zabraknie.

fot. Inaki Esnaola / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG – Atletico Madryt, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain i Atletico Madryt to ekipy, które są postrzegane za faworytów do wygrania grupy B. Jednocześnie każda z ekip z Europy jest uważana za tą, która wywalczy przepustkę do gry w 1/8 finału turnieju.

Przedstawiciel ligi francuskiej podejdzie do rywalizacji opromieniony zwycięstwem nad Interem Mediolan (5:0) w finale Ligi Mistrzów oraz z Reims w finale Pucharu Francji. PSG ogólnie może pochwalić się pięcioma z rzędu wygranymi potyczkami.

Z kolei ekipa z La Liga ma za sobą dwa z rzędu wygrane starcia. Atletico zakończyło kampanię ligową 2024/2025 wygranymi potyczkami z Gironą (4:0) oraz z Realem Betis (4:1). Tym samym niedzielne starcie zapowiada się pasjonująco.

W ostatnich bataliach między drużynami nie brakowało goli. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w oficjalnym meczu po raz pierwszy od listopada 2024 roku. Mój typ: wygra PSG.

PSG – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Zespół dowodzony przez Luisa Enrique jest bez porażki od 7 maja. PSG ma na swoim koncie pięć z rzędu zwycięstw. Paryżanie w pokonanym polu zostawili nie tylko Inter Mediolan i Reims, ale także Auxerre (3:1) czy Montpellier (4:1).

Na wyjazdach natomiast ekipa z Parc des Princes nie przegrała w żadnym z czterech ostatnich spotkań. PSG ostatni raz w roli gościa z placu gry na tarczy schodziło pod koniec kwietnia, gdy Nice przegrał z ekipą z Paryża (1:3).

Zobacz też: Klubowe Mistrzostwa Świata 2025 – terminarz, mecze

Drużyna prowadzona przez Diego Simeone ostatnią porażkę zaliczyła 15 maja. Wówczas uległa Osasunie (1:2). Po tych dwóch potyczkach zanotowała dwa zwycięstwa.

Atletico w roli gościa w czterech ostatnich bataliach było górą tylko raz. Madrycki zespół ma też na swoim dwa przegrane spotkania i jeden remis. W pokonanym polu Los Colchoenros ulegli Osasunie (0:2) oraz Las Palmas (0:1).

PSG – Atletico Madryt, historia

W trzech ostatnich potyczkach między obiema ekipami miało miejsce każde możliwe rozstrzygnięcie. Raz górą było PSG, jedno spotkanie wygrało Atletico i raz miał miejsc remis. Paryżanie po raz ostatni mierzyli się z madryckim zespołem w listopadzie minionego roku, gdy przedstawiciel Ligue 1 wygrał jednym trafieniem (2:1).

PSG – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną PSG kształtuje się na poziomie 1.84-1.88. Opcję na remis wyceniono na 3.65-3.80. Z kolei wariant na triumf Atletico oszacowano na 3.80-3.90 i to najmniej prawdopodobny scenariusz.

PSG – Atletico Madryt, przewidywane składy

Luis Enrique najpewniej nie będzie mógł skorzystać w niedziele z usług dwóch graczy. W tym gronie są Ousmane Dembele i Bradley Barcola. Z kolei w ataku przedstawiciela ligi hiszpańskiej spodziewać się można duetu Julian Alvarez – Antoine Griezmann.

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Goncalo Ramos, Kvaratskhelia

Atletico: Oblak – Molina, Le Normand, Gimenez, Javi Galan, Simeone, De Paul, Koke, Gallagher, Griezmann, Alvarez

PSG – Atletico Madryt, typ kibiców

PSG – Atletico Madryt, transmisja meczu

Niedzielne starcie nie będzie emitowane w żadnej tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie można natomiast zobaczyć od godziny 21:00 na platformie DAZN. Starcie skomentuje Tomasz Górski. Ponadto darmowy dostęp do meczu zapewni Superbet.

