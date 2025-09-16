Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo: typy, kursy, zapowiedź (17.09.2025)

PSG – Atalanta, typy bukmacherskie
W środowy wieczór obejrzymy interesujące starcie w ramach 1. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Atalantę Bergamo. Drużyny są kompletnie w innej sytuacji przed meczem. Obrońcy tytułu wygrywają mecz za meczem. Podopieczni Ivana Juricia natomiast w zeszły weekend odnieśli dopiero pierwsze zwycięstwo w sezonie. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
Ja uważam, że nadchodzącą rywalizację obaj golkiperzy zakończą bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
PSG – Atalanta, ostatnie wyniki
Paris Saint-Germain od początku sezonu imponuje formą. Podopieczni Luisa Enrique wygrali wszystkie swoje spotkania (po rzutach karnych z Tottenhamem Hotspur w meczu o Superpuchar Europy, 1:0 z Nantes, 1:0 z Angers, 6:3 z Toulouse i 2:0 z Lens).
Atalanta Bergamo natomiast ma problem z odnalezieniem odpowiedniej formie. La Dea w trzech dotychczas rozegranych meczach odniosła jedno zwycięstwo (4:0 z Lecce), a także zaliczyła dwa remisy (1:1 z Pisą oraz 1:1 Parmą).
PSG – Atalanta, historia
W historii odbyło się tylko jedno spotkanie pomiędzy Paris Saint-Germain a Atalantą Bergamo. Miało ono miejsce w 2020 roku w fazie play-off Ligi Mistrzów. Rywalizacja zakończyła się wówczas triumfem Paryżan 2:1, choć przez znaczną część meczu prowadziła ekipa z Włoch.
PSG – Atalanta, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 6.10.
PSG – Atalanta, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG
- remisem
- wygraną Atalanty
0 Votes
PSG – Atalanta, przewidywane składy
|6Illa Zabarny
|7Khvicha Kvaratskhelia
|19Kang-In Lee
|21Lucas Hernandez
|24Senny Mayulu
|33Warren Zaire-Emery
|39Matwiej Safonow
|43Noham Kamara
|89Renato Marin
|3Odilon Kossounou
|6Yunus Musah
|7Kamaldeen Sulemana
|10Lazar Samardzić
|31Francesco Rossi
|44Marco Brescianini
|47Lorenzo Bernasconi
|57Marco Sportiello
|69Honest Ahanor
|77Davide Zappacosta
PSG – Atalanta, transmisja meczu
Spotkanie Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo będzie można oglądać na kanale CANAL+ Extra 3. Poza tym ten mecz, podobnie jak inne w Lidze Mistrzów, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.