Paris Saint-Germain – Angers SCO: typy, kursy, zapowiedź (22.08.2025)

PSG – Angers, typy bukmacherskie
Już w piątkowy wieczór zainauguruje druga kolejka rozgrywek Ligue 1. Tego dnia zobaczymy starcie, w którym Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Angers SCO. Obie drużyny udanie weszły w nowy sezon ligowy, ponieważ na starcie zanotowali komplet punktów. Nadchodząca rywalizacja jednak ma zdecydowanego faworyta. I jest nim oczywiście triumfator minionej edycji Ligi Mistrzów. Niemniej jednak zbliżające się starcie na Parc des Princes zapowiada się niezwykle interesująco.
Ja uważam, że w nadchodzącym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
PSG – Angers, ostatnie wyniki
Paris Saint-Germain w obecnym sezonie rozegrało już dwa spotkania. W miniony weekend obecni mistrzowie Francji okazali się lepsi od Nantes (1:0). W poprzednią środę natomiast podopieczni Luisa Enrique sięgnęli w nowej kampanii po pierwsze trofeum, pokonując Tottenham Hotspur po rzutach karnych w meczu o Superpuchar Europy.
Angers SCO również udanie rozpoczęło nową kampanię Ligue 1. Goście piątkowego pojedynku w swoim ostatnim występie okazali się lepsi od Paris FC (1:0). Teraz przed nimi kolejne, ale dużo cięższe wyzwanie. PSG to zdecydowanie inny poziom niż ich lokalni przeciwnicy.
PSG – Angers, historia
W minionym sezonie doszło do dwóch spotkań między tymi zespołami. Oba kończyły się zwycięstwami Paris Saint-Germain. Jesienią padł wynik 4:2, natomiast w rundzie wiosennej rywalizacja skończyła się rezultatem 1:0. Wcześniejsze trzy mecze kończyły się również triumfami paryskiej drużyny.
PSG – Angers, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.09. W przypadku zwycięstwa Angers natomiast sięga nawet 25.0.
PSG – Angers, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG
- remisem
- wygraną Angers
0 Votes
PSG – Angers, przewidywane składy
|4Lucas Beraldo
|6Ilya Zabarnyi
|9Goncalo Ramos
|19Kang-In Lee
|21Lucas Hernandez
|29Bradley Barcola
|33Warren Zaire-Emery
|49Ibrahim Mbaye
|89Renato Marin
|3Jacques Ekomie
|15Pierrick Capelle
|18Jim Allevinah
|24Emmanuel Biumla
|25Abdoulaye Bamba
|34Lanroy Machine
|35Prosper Peter
|40Oumar Pona
PSG – Angers, transmisja meczu
Spotkanie Paris Saint-Germain – Angers SCO będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja meczu odbędzie się na antenie Eleven Sports 3. Ponadto nadchodzące starcie możesz śledzić również drogą online na stronie elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.