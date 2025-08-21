Paris Saint-Germain – Angers SCO: typy, kursy, zapowiedź (22.08.2025)

Paris Saint-Germain - Angers SCO: typy i kursy na mecz 2. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w piątek (22 sierpnia) o godzinie 20:45.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Desire Doue

PSG – Angers, typy bukmacherskie

Już w piątkowy wieczór zainauguruje druga kolejka rozgrywek Ligue 1. Tego dnia zobaczymy starcie, w którym Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Angers SCO. Obie drużyny udanie weszły w nowy sezon ligowy, ponieważ na starcie zanotowali komplet punktów. Nadchodząca rywalizacja jednak ma zdecydowanego faworyta. I jest nim oczywiście triumfator minionej edycji Ligi Mistrzów. Niemniej jednak zbliżające się starcie na Parc des Princes zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w nadchodzącym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

PSG – Angers, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain w obecnym sezonie rozegrało już dwa spotkania. W miniony weekend obecni mistrzowie Francji okazali się lepsi od Nantes (1:0). W poprzednią środę natomiast podopieczni Luisa Enrique sięgnęli w nowej kampanii po pierwsze trofeum, pokonując Tottenham Hotspur po rzutach karnych w meczu o Superpuchar Europy.

Angers SCO również udanie rozpoczęło nową kampanię Ligue 1. Goście piątkowego pojedynku w swoim ostatnim występie okazali się lepsi od Paris FC (1:0). Teraz przed nimi kolejne, ale dużo cięższe wyzwanie. PSG to zdecydowanie inny poziom niż ich lokalni przeciwnicy.

PSG – Angers, historia

W minionym sezonie doszło do dwóch spotkań między tymi zespołami. Oba kończyły się zwycięstwami Paris Saint-Germain. Jesienią padł wynik 4:2, natomiast w rundzie wiosennej rywalizacja skończyła się rezultatem 1:0. Wcześniejsze trzy mecze kończyły się również triumfami paryskiej drużyny.

PSG – Angers, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.09. W przypadku zwycięstwa Angers natomiast sięga nawet 25.0.

Paris Saint-Germain Angers 1.09 11.0 25.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 20:15 .

PSG – Angers, kto wygra?

PSG – Angers, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique Angers Alexandre Dujeux Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 30 Chevalier 2 Hakimi 5 Marquinhos 51 Pacho 25 Mendes 87 Neves 17 Vítinha 8 Ruiz 14 Doue 10 Dembele 7 Kvaratskhelia 19 Lepaul 11 Cherif 26 Hanin 93 Belkebla 14 Belkhdim 5 Courcoul 27 Rao-Lisoa 21 Lefort 4 Camara 2 Arcus 16 Koffi 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Angers Alexandre Dujeux Rezerwowi 4 Lucas Beraldo 6 Ilya Zabarnyi 9 Goncalo Ramos 19 Kang-In Lee 21 Lucas Hernandez 29 Bradley Barcola 33 Warren Zaire-Emery 49 Ibrahim Mbaye 89 Renato Marin 3 Jacques Ekomie 15 Pierrick Capelle 18 Jim Allevinah 24 Emmanuel Biumla 25 Abdoulaye Bamba 34 Lanroy Machine 35 Prosper Peter 40 Oumar Pona

PSG – Angers, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Angers SCO będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja meczu odbędzie się na antenie Eleven Sports 3. Ponadto nadchodzące starcie możesz śledzić również drogą online na stronie elevensports.pl.

