Polska – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Reprezentacja Polski po znakomitych występach w fazie grupowej i pewnym zwycięstwie w ćwierćfinale melduje się w strefie medalowej mistrzostw świata. W półfinale rywalem biało-czerwonych będą aktualni mistrzowie Europy – Włosi. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 12:30 w Mall of Asia Arena w Pasay.

Polska – Włochy, typy i przewidywania

Polska pozostaje jedną z najlepiej dysponowanych drużyn turnieju. Podopieczni Nikoli Grbicia imponują ofensywą, a Bartosz Kurek i Wilfredo Leon potrafią przesądzać losy najtrudniejszych akcji. Do tego dochodzi świetna praca bloku i stabilność na zagrywce.

Włosi grają bardzo nierówno – potrafią dominować w ataku i obronie, ale zdarzają im się też wyraźne przestoje. Siła ich drużyny opiera się głównie na dynamicznych skrzydłowych i mocnym serwisie. Faworytem pozostaje Polska, choć spotkanie zapowiada się na wyrównane. Najczęściej typowane wyniki to zwycięstwo biało-czerwonych 3:1 lub 3:2. W STS za wygraną Polaków możesz zgarnąć 307 zł!

Polska – Włochy, sytuacja kadrowa

Nikola Grbić ma do dyspozycji pełny skład i może rotować ustawieniem w zależności od przebiegu meczu. Jedynym zmartwieniem jest dyspozycja fizyczna Tomasza Fornala. W ekipie Italii również brak poważnych urazów, ale drużyna nie ma tak szerokiej rotacji i opiera się na kilku kluczowych nazwiskach.

Polska – Włochy, ostatnie wyniki

Polska: Turcja 3:0, Kanada 3:0, Holandia 3:1, Katar 3:0, Rumunia 3:0

Włochy: Japonia 3:0, Libia 3:1, Kanada 3:0, Holandia 3:1, Serbia 2:3

Polska od początku turnieju pokazuje stabilną formę i nie przegrała żadnego spotkania. Włosi miewali trudne momenty, m.in. porażkę z Serbią, ale wciąż są bardzo groźni.

Polska – Włochy, historia spotkań

Bilans ostatnich pojedynków jest wyrównany. W sierpniu podczas Ligi Narodów Polska wygrała z Włochami 3:0, ale rok wcześniej w igrzyskach olimpijskich triumfowała Italia 3:1. Historia pokazuje, że mecze tych drużyn często rozstrzygają się w czterech lub pięciu setach.

Polska – Włochy, kursy bukmacherskie

Zwycięstwo Polski: ok. 1.65 – 1.70

Zwycięstwo Włoch: ok. 2.15 – 2.25

Dokładny wynik 3:1 dla Polski: ok. 3.50

Powyżej 3,5 seta: ok. 1.75

Bukmacherzy widzą w Polakach faworyta, ale kursy jasno wskazują, że Włosi nie są bez szans. Emocje w półfinale są gwarantowane.

Polska – Włochy, transmisja meczu

Mecz Polska – Włochy w półfinale mistrzostw świata siatkarzy odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 12:30.

Transmisja dostępna będzie w telewizji: Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, online: Polsat Box Go (w ramach pakietu), a także za darmo: STS TV (po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu min. 2 zł).

