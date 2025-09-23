Polska – Turcja: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2025)

Reprezentacja Polski po zwycięstwach nad Rumunią, Katarem, Holandią i Kanadą staje przed kolejnym wyzwaniem w fazie pucharowej mistrzostw świata. W 1/4 finału rywalem biało-czerwonych będzie Turcja, która dzięki dobrym występom w grupie i wygranej w 1/8 finału zdołała awansować do najlepszej ósemki turnieju. Spotkanie odbędzie się w środę, 24 września 2025 roku.

Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Wilfredo Leon

Polska – Turcja, typy i przewidywania

Polacy pozostają niepokonani w turnieju, prezentując wysoką skuteczność w ataku oraz stabilność w bloku i na zagrywce. Liderami drużyny Nikoli Grbicia są Bartosz Kurek, Wilfredo Leon i Tomasz Fornal, którzy nadają ton ofensywie.

STS 207 PLN Polska wygra Z kodem GOAL!

Turcja to zespół waleczny, opierający grę na mocnym serwisie i zgranym kolektywie, ale w starciu z mistrzami świata będzie zdecydowanym outsiderem. Najczęściej typowany wynik to zwycięstwo Polski 3:0.

Polska – Turcja, sytuacja kadrowa

Nikola Grbić ma do dyspozycji pełny skład. Polacy są w dobrej formie fizycznej, a selekcjoner może korzystać z szerokiej rotacji, choć w meczu o półfinał najpewniej postawi na najmocniejszą szóstkę. Turcja opiera grę na dynamicznych skrzydłowych, ale różnica potencjału indywidualnego przemawia zdecydowanie za biało-czerwonymi.

Polska – Turcja, ostatnie wyniki

Polska: Kanada 3:0, Holandia 3:1, Katar 3:0, Rumunia 3:0

Turcja: Holandia 3:1, Kanada 3:0, Libia 3:1, Japonia 3:0

Polska pewnie pokonuje rywali i potwierdza status faworyta do złota. Natomiast Turcja sprawiła niespodzianki, wygrywając przede wszystkim z Kanadą i Japonią.

Polska – Turcja, historia spotkań

W ostatnich pojedynkach Polacy regularnie wygrywali z Turcją, zarówno w Lidze Narodów, jak i kwalifikacjach do dużych turniejów. Rywale potrafili urwać seta, lecz bilans zdecydowanie przemawia za biało-czerwonymi.

Polska – Turcja, kursy bukmacherskie

Zwycięstwo Polski: ok. 1.07

Zwycięstwo Turcji: ok. 7.00

Dokładny wynik 3:0 dla Polski: ok. 1.65

Dokładny wynik 3:1 dla Polski: ok. 3.50

Bukmacherzy są zgodni – Polska jest zdecydowanym faworytem i każdy inny wynik niż 3:0 lub 3:1 będzie dużą niespodzianką.

Polska – Turcja, transmisja meczu

Mecz Polska – Turcja w 1/4 finału mistrzostw świata siatkarzy odbędzie się w środę, 24 września 2025 roku o godzinie 14:00.

Transmisja dostępna będzie:

w telewizji: Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2

online: Polsat Box Go (po wykupieniu pakietu)

za darmo: STS TV (po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu min. 2 zł)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.