Polska – Turcja: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2025)

Polska – Turcja, typy i przewidywania
Polacy pozostają niepokonani w turnieju, prezentując wysoką skuteczność w ataku oraz stabilność w bloku i na zagrywce. Liderami drużyny Nikoli Grbicia są Bartosz Kurek, Wilfredo Leon i Tomasz Fornal, którzy nadają ton ofensywie.
Turcja to zespół waleczny, opierający grę na mocnym serwisie i zgranym kolektywie, ale w starciu z mistrzami świata będzie zdecydowanym outsiderem. Najczęściej typowany wynik to zwycięstwo Polski 3:0.
Polska – Turcja, sytuacja kadrowa
Nikola Grbić ma do dyspozycji pełny skład. Polacy są w dobrej formie fizycznej, a selekcjoner może korzystać z szerokiej rotacji, choć w meczu o półfinał najpewniej postawi na najmocniejszą szóstkę. Turcja opiera grę na dynamicznych skrzydłowych, ale różnica potencjału indywidualnego przemawia zdecydowanie za biało-czerwonymi.
Polska – Turcja, ostatnie wyniki
Polska: Kanada 3:0, Holandia 3:1, Katar 3:0, Rumunia 3:0
Turcja: Holandia 3:1, Kanada 3:0, Libia 3:1, Japonia 3:0
Polska pewnie pokonuje rywali i potwierdza status faworyta do złota. Natomiast Turcja sprawiła niespodzianki, wygrywając przede wszystkim z Kanadą i Japonią.
Polska – Turcja, historia spotkań
W ostatnich pojedynkach Polacy regularnie wygrywali z Turcją, zarówno w Lidze Narodów, jak i kwalifikacjach do dużych turniejów. Rywale potrafili urwać seta, lecz bilans zdecydowanie przemawia za biało-czerwonymi.
Polska – Turcja, kursy bukmacherskie
- Zwycięstwo Polski: ok. 1.07
- Zwycięstwo Turcji: ok. 7.00
- Dokładny wynik 3:0 dla Polski: ok. 1.65
- Dokładny wynik 3:1 dla Polski: ok. 3.50
Bukmacherzy są zgodni – Polska jest zdecydowanym faworytem i każdy inny wynik niż 3:0 lub 3:1 będzie dużą niespodzianką.
Polska – Turcja, transmisja meczu
Mecz Polska – Turcja w 1/4 finału mistrzostw świata siatkarzy odbędzie się w środę, 24 września 2025 roku o godzinie 14:00.
Transmisja dostępna będzie:
- w telewizji: Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2
- online: Polsat Box Go (po wykupieniu pakietu)
- za darmo: STS TV (po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu min. 2 zł)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.