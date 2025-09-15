Polska – Katar: typy, kursy, zapowiedź. MŚ 2025 siatkarzy (15.09.2025)

Polska – Katar: typy. Biało-czerwoni w drugim meczu mistrzostw świata siatkarzy 2025 zmierzą się z reprezentacją Kataru. Po pewnym zwycięstwie 3:0 nad Rumunią, podopieczni Nikoli Grbicia są zdecydowanymi faworytami także w tym starciu. Sprawdź nasze przewidywania, kursy bukmacherów i analizę przed tym pojedynkiem.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kurek

Polska – Katar, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski rozegra drugi mecz na mistrzostwach świata siatkarzy 2025. Po pewnym zwycięstwie 3:0 nad Rumunią, biało-czerwoni zmierzą się z Katarem. Faworytem są oczywiście mistrzowie świata, ale rywale pokazali już w starciu z Holandią, że potrafią być groźni – urwali faworytom seta i walczyli na przewagi w kolejnych partiach.

Nikola Grbić podkreśla, że kluczowe będzie utrzymanie koncentracji i kontrolowanie tempa gry. Polacy są znacznie mocniejsi kadrowo i organizacyjnie, a każdy inny wynik niż zwycięstwo 3:0 będzie dużą niespodzianką.

Polska – Katar, sytuacja kadrowa

Polska przystępuje do meczu w optymalnym składzie – dostępni są m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk i Jakub Kochanowski.

Katar opiera swoją grę na wysokich środkowych i dynamicznych atakach z pierwszego tempa. To właśnie ta formacja przyniosła im wiele punktów w starciu z Holandią. Trener Polaków ostrzega jednak, że rywale mogą zmienić styl gry, szykując niespodziankę na mecz z faworytem.

Polska – Katar, ostatnie wyniki

Polska: Rumunia 3:0, Brazylia 4:0 (towarzysko), Argentyna 1:3, Brazylia 0:3, Serbia 3:0.

Katar: Holandia 1:3, Korea Południowa 3:0, Pakistan 0:3, Wietnam 3:2, Australia 3:0.

Biało-czerwoni prezentują równą formę, wygrywając pewnie z niżej notowanymi rywalami. Katar potrafi zaskoczyć, ale także przeplata dobre mecze ze słabszymi.

Polska – Katar, historia

Obie reprezentacje nie miały okazji rywalizować w ostatnich latach. Będzie to więc pierwsze starcie w oficjalnych rozgrywkach. Różnica doświadczenia i jakości gry jest jednak wyraźna – Polacy to medalowi bywalcy najważniejszych turniejów, a Katar dopiero od kilku lat buduje pozycję na arenie międzynarodowej.

Polska – Katar, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – Polska jest murowanym faworytem. Kursy na zwycięstwo biało-czerwonych wynoszą około 1.01 – 1.03, podczas gdy na Katar można znaleźć kursy w granicach 12.00 – 15.00. Najciekawszą opcją dla graczy wydaje się zakład na dokładny wynik 3:0 dla Polski.

Polska – Katar, transmisja meczu

Spotkanie Polska – Katar odbędzie się w poniedziałek, 15 września o godzinie 15:30.

Transmisję obejrzysz:

za darmo w STS TV (rejestracja z kodem GOAL + zakład min. 2 zł),

(rejestracja z kodem + zakład min. 2 zł), w telewizji : Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2,

: Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, online: Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Polska – Katar? Spotkanie Polska – Katar będzie dostępne za darmo w STS TV (rejestracja z kodem GOAL i postawienie kuponu za min. 2 zł). Transmisję przeprowadzą również Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz platforma Polsat Box Go.

Kiedy mecz Polska – Katar? Drugi mecz Polaków na mistrzostwach świata siatkarzy 2025 odbędzie się 15 września (poniedziałek) na Filipinach w ramach fazy grupowej turnieju.

