Polska – Kanada: typy, kursy, zapowiedź. MŚ 2025 siatkarzy (20.09.2025)

Polska – Kanada: typy, kursy i transmisja. W sobotę 20 września 2025 biało-czerwoni zagrają w 1/8 finału mistrzostw świata z Kanadą. Sprawdź typy i przewidywania, sytuację kadrową i gdzie oglądać mecz na żywo.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kurek

Polska – Kanada, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski po wygranej 3:1 z Holandią zajęła pierwsze miejsce w grupie B mistrzostw świata 2025. W 1/8 finału podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Kanadą. Biało-czerwoni są zdecydowanymi faworytami – grają stabilnie, a liderzy zespołu prezentują wysoką formę.

Kanadyjczycy zajęli drugie miejsce w grupie G, wygrywając 3:1 z Libią i sensacyjnie 3:0 z Japonią. W meczu o pierwsze miejsce przegrali jednak wyraźnie 0:3 z Turcją. To solidna drużyna, ale mająca problemy w starciach z rywalami ze światowej czołówki.

STS 207 PLN Polska wygra Z kodem GOAL!

Bukmacherzy wystawiają na Polskę bardzo niskie kursy (ok. 1.08), natomiast na zwycięstwo Kanady oscylują one w granicach 6.50–7.00. Najczęściej typowanym wynikiem jest pewne zwycięstwo Polaków 3:0.

Polska – Kanada, sytuacja kadrowa

Polacy zagrają w najmocniejszym zestawieniu. Dostępni są wszyscy liderzy, w tym Wilfredo Leon, Bartosz Kurek, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk i Jakub Kochanowski. Nikola Grbić może rotować składem, ale w fazie pucharowej należy spodziewać się optymalnej szóstki.

Kanada bazuje na zespołowej grze i mocnym serwisie. Brakuje im jednak gwiazdy światowego formatu, która mogłaby przejąć ciężar gry w trudnych momentach.

Polska – Kanada, ostatnie wyniki

Polska: Rumunia 3:0, Katar 3:0, Holandia 3:1, Brazylia 4:0 (tow.), Argentyna 1:3, Serbia 3:0

Kanada: Libia 3:1, Japonia 3:0, Turcja 0:3

Polacy imponują pewnością siebie i regularnością, nawet przeciwko silnym rywalom. Kanada potrafi zaskoczyć, o czym świadczy wygrana z Japonią, ale ich ograniczenia w starciu z drużynami ze światowej czołówki są widoczne.

Polska – Kanada, historia spotkań

W ostatnich latach obie drużyny spotykały się rzadziej, głównie w Lidze Narodów. Polacy wygrywali większość z tych pojedynków, najczęściej bez straty seta. Kanadyjczycy są ambitni i dysponują solidnym blokiem, ale różnica poziomów kadrowych działa zdecydowanie na korzyść mistrzów świata.

Polska – Kanada, kursy bukmacherskie

Zwycięstwo Polski: ok. 1.08

Zwycięstwo Kanady: ok. 6.70

Dokładny wynik 3:0 dla Polski: ok. 1.80

Dokładny wynik 3:1 dla Polski: ok. 3.40

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wygrana Polski, choć Kanada może próbować postraszyć serwisem i powalczyć o jedną partię.

Polska – Kanada, transmisja meczu

Spotkanie Polska – Kanada odbędzie się w sobotę, 20 września 2025 roku o godzinie 13:45.

Transmisję można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Dostępny będzie także stream online w serwisie Polsat Box Go po wykupieniu pakietu.

Darmowa transmisja dostępna będzie również w STS TV. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić dowolny zakład za minimum 2 zł, aby odblokować możliwość oglądania meczu na żywo.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.