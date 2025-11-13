Polska – Holandia: typy, kursy, zapowiedź (14.11.2025)

Polska - Holandia to piątkowe starcie ósmej kolejki kwalifikacji do mistrzostw świata. Mecz na obiekcie w Warszawie zacznie się o godzinie 20:45. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

Polska – Holandia: przewidywania

Reprezentacje Polski i Holandii to dwie najlepsze ekipy w tabeli grupy G europejskich kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu. W piątkowy wieczór obie drużyny zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu, które może mieć wpływ na końcowy układ w zestawieniu.

Biało-czerwoni mają na swoim koncie cztery wygrane spotkania, jeden remis i jedną porażkę. Reprezentacja Polski ma obecnie trzy punkty straty do Oranje. Holendrzy natomiast zgromadzili 16 punktów, co jest efektem pięciu zwycięstw i jednego remisu. Na razie na koncie tej ekipy nie ma jeszcze ani jednej porażki.

Polska reprezentacja nie potrafi pokonać Holandii od 1979 roku. Wówczas na Stadionie Śląskim przy obecności 100 tysięcy widzów, Biało-Czerwoni wygrali różnicą dwóch goli. W kolejnych 14 spotkaniach taka sytuacja nie miała już miejsca. Polska sześć razy zremisowała i osiem razy przegrała.

Trudno przewidzieć końcowe rozstrzygnięcie. W każdym razie z pewnością większe szanse na triumf mają goście prowadzeni przez Ronalda Koemana, doskonale znający swoją wartość. Mój typ: Holandia wygra.

Polska – Holandia: ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Adama Nawałkę jest bez porażki od czterech spotkań. W tych meczach reprezentacja Polski zaliczyła remis i trzy zwycięstwa. W październiku Biało-czerwoni pokonali kolejno Litwę (2:0) i Nową Zelandię (1:0).

Holenderska ekipa jest natomiast bez porażki od czerwca tego roku. W sześciu potyczkach pięć razy Oranje wygrywali i raz zremisowali. W minionym miesiącu pokonali Finlandię (4:0) i Maltę (4:0).

Polska – Holandia: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. We wrześniu miał miejsce remis (1:1). Wcześniej natomiast dwa razy z rzędu wygrywała Holandia. Ogólnie w czterech ostatnich starciach między zespołami oprócz dwóch triumfów Oranje zaliczyli też dwa remisy. Polacy na zwycięstwo z Holandią czekają ponad 46 lat.

Polska – Holandia: kto wygra?

Polska – Holandia: przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach polskiej drużyny nie będą mogli zagrać: Jan Bednarek, Jakub Moder, Krzysztof Piątek czy Łukasz Skorupski. Do dyspozycji trenera Jana Urbana będzie natomiast Robert Lewandowski, który do pełnej sprawności wrócił szybciej niż przewidywano. U gości zabraknie przede wszystkim Teuna Koopmeinersa, Jeremiego Frimponga i Stefana De Vrija.

Polska – Holandia: kursy bukmacherskie

Większe szanse na zwycięstwo według ekspertów mają goście. Typ na wygraną Holandii kształtuje się na poziomie 1.67. Remis wyceniono na 4.00. Z kolei rozwiązanie na triumf Polski wyceniono na 5.25 i to najmniej realny wariant według bukmacherów.

Polska Holandia 5.25 4.00 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 listopada 2025 22:09 .

Polska – Holandia: transmisja

Piątkowe spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Polska – Holandia zacznie się o godzinie 20:45 i będzie emitowana na antenach TVP 1 i TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Starcie ponadto będzie można śledzić na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać urządzeniach mobilnych i Smart TV.

