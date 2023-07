PressFocus Na zdjęciu: Miki Villar

Polonia Warszawa Wisła Kraków

Polonia – Wisła, typy i przewidywania

Wisła Kraków do praktycznie każdego spotkania na pierwszoligowych boiskach przystępuje w roli faworyta. Tak też będzie w niedzielnej konfrontacji z beniaminkiem ligi – Polonią Warszawa. Po stracie punktów w Łęcznej wiślacy nie mogą sobie teraz pozwolić na potknięcie, bowiem z doświadczenia poprzedniego sezonu zdają sobie sprawę, że każdy punkty może być na wagę złota. Wisła choć tylko zremisowała z Górnikiem to przez zdecydowaną część meczu była zespołem lepszym. Jeżeli zagra na podobnym poziomie to powinna w Warszawie sięgnąć po trzy punkty. My stawiamy na jej wygraną, tym bardziej, że dzięki promocji Superbet zakład na zwycięstwo Wisły można postawić po kursie 200.00. Szczegóły oferty przedstawiamy poniżej. Nasz typ: wygrana Wisły

Polonia – Wisła, ostatnie wyniki

Dla Polonii Warszawa powrót na pierwszoligowy nie był udany i mocno rozczarowujący, ponieważ zespół wypuścił z rąk dwubramkowego prowadzenie w meczu z GKS-em Tychy. Czarne Koszule już po dziesięciu minutach prowadziły 2:0, ale trzy punkty ostatecznie powędrowały na konto gości, którzy najpierw tuż przed przerwą zdobyli kontaktowego gola, a w drugiej części meczu przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Wisła Kraków sezon rozpoczęła od wyjazdowego meczu z Górnikiem Łęczna. Biała Gwiazda celowała oczywiście w zdobycie pełnej puli, ale ostatecznie musiała zadowolić się jednym punktem. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, choć jeszcze na pięć minut przed końcem podstawowego czasu gry byli na prowadzeniu. Teraz wiślaków czeka kolejny wyjazd, w którym nie mogą sobie pozwolić już na stratę punktów.

Polonia – Wisła, historia

Historia pojedynków obu drużyn jest bardzo bogata. Przez wiele lat obie drużyny regularnie rywalizowały w najwyższej klasie rozgrywkowej, rozgrywając w niej łącznie 62 mecze. Bilans tych spotkań jest bardzo korzystny dla Wisły, która triumfowała w 41 meczach. Polonia ze zdobycia pełnej puli cieszyła się 15 razy.

Niedzielne spotkanie będzie jednocześnie pierwszym ich pojedynkiem od ponad dziesięciu lat. Górą w nim była Wisła, która na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej wygrała wówczas 2:1.

Polonia – Wisła, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania, również zdaniem bukmacherów, jest Wisła Kraków. Kursy na jej wygraną w standardowych ofertach nie przekraczają 2.00. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na promocję przygotowaną na ten mecz przez Superbet. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz możliwość zagrania zakładu zwycięstwo Białej Gwiazdy po bardzo wysokim kursie 200.00 i zgarnąć dzięki temu bonus o wartości 400 zł. Szczegóły oferty przedstawiliśmy powyżej.

Polonia – Wisła, kto wygra?

Polonia – Wisła, przewidywane składy

Trener Wisły Radosław Sobolewski w niedzielnym meczu nie będzie mógł skorzystać z usług trzech zawodników – Igora Sapały, Michała Żyro i Bartosz Talara. Nie należy również spodziewać się rewolucji w wyjściowym składzie. Niewykluczone, że wiślacy mecz z Polonią rozpoczną w takim samym zestawieniu, w jakim przed tygodniem zagrali w Łęcznej.

Polonia: Kuchta – Pawłowski, Kowalski-Haberek, Grudniewski, Wełna, Fadecki – Bajdur, Koton, Marciniec, Kluska – Tomczyk

Wisła: Raton – Jaroch, Łasicki, Satrustegui, Junca – Villar, Duda, Basha, Goku, Alfaro – Rodado

Polonia – Wisła, transmisja meczu

Mecz 2. kolejki 1 Ligi Polonia – Wisła rozegrany zostanie w niedzielę (30 lipca) o godzinie 12:40. Transmisja z tego pojedynku dostępna będzie na kanale Polsat Sport.

