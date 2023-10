Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk, typy na mecz 12. kolejki I Ligi. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się tuż po przerwie reprezentacyjnej, lecz rozegranie go uniemożliwiły warunki atmosferyczne. Początek wtorkowej rywalizacji o godzinie 18:00. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Polonia Warszawa Lechia Gdańsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2023 12:40 .

Polonia – Lechia, typy i przewidywania

Pierwotnie to spotkanie miało odbyć się w pierwszej kolejce po październikowej przerwie reprezentacyjnej. Panujące wówczas warunki atmosferyczne w Warszawie nie pozwoliły drużyn do rozegrania meczu, który finalnie został przełożony na wtorek. Polonia Warszawa znajduje się w dobrym momencie i ma za sobą trzy kolejne ligowe wygrane. Ponadto, w żadnym z tych starć nie straciła ani jednej bramki. Czarne Koszulce świetnie radzą sobie na wyjazdach, natomiast problematyczna jest dla nich gra przed własną publicznością, gdzie punktują najgorzej w całej stawce. Lechia jest z kolei bardzo nieregularna, a dobre występy przeplata ze słabymi. Trener Szymon Grabowski zapowiada jednak, że po późno przeprowadzonych wzmocnieniach drużyna wciąż się zgrywa, lecz powinna radzić sobie coraz lepiej. We wtorek zagra bez swojej największej gwiazdy w postaci Luisa Fernandeza, który niedawno przeszedł zabieg i się rehabilituje. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Fortuna 1.52 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Polonia – Lechia, ostatnie wyniki

Polonia Warszawa cieszy się aktualnie serią trzech kolejnych ligowych zwycięstw. W minionej kolejce ograła na wyjeździe GKS Katowice 2-0, a wcześniej rozprawiła się także z Zagłębiem Sosnowiec (2-0) i Podbeskidziem Bielsko-Biała (2-0). Czarne Koszule z szesnastoma punktami na koncie zajmują w tabeli jedenaste miejsce.

Lechia Gdańsk w dalszym ciągu nie może ustabilizować swoich wyników. Ma za sobą wygraną u siebie ze Stalą Rzeszów, natomiast przed tym meczem dwukrotnie remisowała – przeciwko Górnikowi Łęczna (1-1) oraz Termalice (0-0). Gdańszczanie zajmują dziewiąte miejsce w tabeli, co jest wynikiem poniżej potencjału kadrowego.

Polonia – Lechia, historia

Po raz ostatni te drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 2012/2013. Wówczas grały na poziomie Ekstraklasy. Później Polonia Warszawa musiała rywalizować na niższych poziomach rozgrywkowych. Poprzednim razem w Warszawie padł wynik 1-1, zaś u siebie Lechia Gdańsk wygrała aż 4-0.

Polonia – Lechia, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu jest Lechia Gdańsk. Kurs na wygraną gości wynosi 2.30. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Polonii Warszawa jest to natomiast 3.05. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna. Zakładając nowe konto z kodem GOAL można otrzymać bonus powitalny w wysokości aż 630 zł.

Polonia Warszawa Remis Lechia Gdańsk 3.05 3.45 2.30 3.05 3.45 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2023 12:40 .

Polonia – Lechia, przewidywane składy

Polonia: Kuchta, Kowalski-Haberek, Grudniewski, Kołodziejski, Zawistowski, Michalski, Okhronchuk, Biedrzycki, Bajdur, Koton, Tomczyk

Lechia: Sarnavskyi, Neugebauer, Chindris, Olsson, Kałahur, Zhelizko, Kapić, Khlan, Piła, Mena, Bobcek

Polonia – Lechia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Polonii 29% Remis 0% Wygrana Lechii 71% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Polonii

Remis

Wygrana Lechii

Polonia – Lechia, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 12. kolejki I Ligi pomiędzy Polonią Warszawa a Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.