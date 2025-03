fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii

Polonia – Chrobry, typy i przewidywania

Polonia Warszawa zaliczyła imponujący start rundy wiosennej, co pozwoliło jej włączyć się do walki o miejsce w barażach. Wskoczyła do pierwszej szóstki i ma szanse się tam utrzymać, nawet jeśli sobotni mecz z Chrobrym Głogów nie ułoży się po jej myśli. Jest oczywiście faworytem tej rywalizacji, gdyż najbliższy przeciwnik znajduje się w zupełnie innym miejscu w tabeli i ma inne cele. Chrobry utrzymuje się nad strefą spadkową, ale ma tylko punkt przewagi, co sprawia, że lada moment może do niej trafić. Wiosną punktuje w kratkę, choć trzeba mieć na uwadze, że terminarz go nie rozpieszczał. Mój typ – Polonia wygra.

Polonia – Chrobry, ostatnie wyniki

Polonia Warszawa na inaugurację wiosny zremisowała bezbramkowo z Arką Gdynia, a później ograła Górnika Łęczna (2-1) oraz Miedź Legnica (3-2). Sensacyjny podział punktów w starciu z Kotwicą Kołobrzeg (2-2) popsuł nieco humory, ale tydzień później udało się wrócić na zwycięską ścieżkę, tym razem pokonując Wartę Poznań (2-1). Stołeczny klub w międzyczasie pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Polski. Po zaciętym meczu i dogrywce do półfinału awansowała Puszcza Niepołomice.

Chrobry ma za sobą dość trudny terminarz. Rywalizował z kilkoma zespołami z czołówki oraz takimi, które zamierzają zakończyć ten sezon awansem do Ekstraklasy. Udało się dotąd wygrać wiosną raz – ze Stalą Stalowa Wola (2-0), czyli bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. Chrobry sensacyjnie urwał też punkty Stali Rzeszów (0-0) i Wiśle Płock (0-0).

Polonia – Chrobry, historia

W tym sezonie Polonia Warszawa oraz Chrobry Głogów mierzyli się już dwukrotnie. Pod koniec sierpnia Chrobry przegrał u siebie w lidze 1-2. Niespełna miesiąc później doszło także do bezpośredniego starcia w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. Spotkanie rozgrywane było w Głogowie, a zwycięsko wyszła z niego ponownie Polonia, znów wygrywając 2-1.

Polonia – Chrobry, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy sugerują, że dużym faworytem tego meczu będzie Polonia Warszawa. Kurs na jej wygraną wynosi 1.77. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Chrobrego Głogów jest to 4.20. Kurs na remis wynosi z kolei 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Polonia – Chrobry, kto wygra?

Polonia – Chrobry, transmisja meczu

Sobotni mecz rozpocznie się o godzinie 17:30. Można go śledzić wyłącznie w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Istnieje możliwość obejrzenia transmisji także w usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.