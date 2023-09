Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W środku tygodnia zostanie rozegrany zaległy pojedynek pomiędzy Portowcami a Wojskowymi w ramach 6. kolejki. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek hitowej rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w najbliższą środę, 27 września o godzinie 20:00.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Pogoń Szczecin Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2023 19:40 .

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, typy i przewidywania

W środku rozpoczętego już tygodnia w końcu odbędzie się zaległy mecz 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Pogoń Szczecin na własnym obiekcie podejmie Legię Warszawa. Portowcy to obecnie ósma drużyna w stawce (osiem spotkań rozegranych), natomiast Wojskowi są na drugim miejscu w tabeli (siedem spotkań rozegranych). Starcia pomiędzy Dumą Pomorza a Legionistami zawsze wzbudzają wielkie emocje i nie inaczej powinno być również tym razem.

W czterech z pięciu poprzednich pojedynków Pogoni Szczecin z Legią Warszawa oba zespoły zdobywały bramki. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Portowcy po wstydliwej serii czterech porażek z rzędu na ligowym podwórku (0:2 z Radomiakiem Radom, 0:1 z ŁKS-em Łódź, 0:2 ze Śląskiem Wrocław i 0:1 z Zagłębiem Lubin) wreszcie wybudzają się z marazmu notując dwa przekonywujące zwycięstwa pod rząd (3:1 z Koroną Kielce oraz 5:1 z Cracovią).

Legia Warszawa jest w znakomitej formie zarówno w lidze, jak i na europejskich boiskach. Podopieczni Kosty Runjaicia niespodziewanie wygrali 3:2 z Aston Villą w spotkaniu 1. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji. Wojskowi w PKO BP Ekstraklasie ostatnio pokonali Górnika Zabrze 2:1, a wcześniej zremisowali 1:1 z Piastem Gliwice pomimo “gry w dziesiątkę”.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, historia

Co ciekawe, w bezpośredniej rywalizacji obu drużyn w ostatnim czasie lepiej od Wojskowych wypadają Portowcy. Pogoń Szczecin wygrała trzy z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami, Legia Warszawa triumfowała raz i padł jeden remis. Duma Pomorza pokonała Legionistów 2:1 w domowym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy sezonu 2022/2023.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Hitowe spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi bowiem mniej więcej 2.55, a typ na zwycięstwo Legii Warszawa to około 2.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.35.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, przewidywane składy

W ekipie gospodarzy nie zobaczymy Dante Stipicy, Marcela Wędrychowskiego oraz Wojciecha Lisowskiego. Drużyna gości przystąpi do tego spotkania bez Ramila Mustafaeva, Filipa Rejczyka, Bartosza Kapustki, Blaza Kramera i Rafała Augustyniaka.

Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ Jen Gustafsson Kosta Runjaić Rezerwowi ▼ 4 Leo Borges

10 Luka Zahovic

21 João Gamboa

41 Pawel Stolarski

61 Kacper Smolinski

68 Danijel Loncar

70 Stanislaw Wawrzynowicz

71 Olaf Korczakowski

73 Adrian Przyborek

81 Bartosz Klebaniuk Steve Kapuadi 3

Marco Burch 4

Pawel Wszolek 13

Gil Dias 17

Ernest Muci 20

Juergen Elitim 22

Josué 27

Dominik Hladun 30

Pogoń - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Dante Stipica Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Początek października 2023 Uraz więzadła Początek października 2023 Marcel Wedrychowski Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Połowa października 2023 Uraz ramienia Połowa października 2023 Wojciech Lisowski Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz więzadła Połowa listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Dante Stipica Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Początek października 2023 Uraz więzadła Początek października 2023 Marcel Wedrychowski Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Połowa października 2023 Uraz ramienia Połowa października 2023 Wojciech Lisowski Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz więzadła Połowa listopada 2023

Legia - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2024 Filip Rejczyk Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Początek października 2023 Fizyczny dyskomfort Początek października 2023 Bartosz Kapustka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec października 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec października 2023 Blaz Kramer Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek października 2023 Uraz ścięgna udowego Początek października 2023 Rafal Augustyniak Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek października 2023 Uraz ścięgna udowego Początek października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2024 Filip Rejczyk Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Początek października 2023 Fizyczny dyskomfort Początek października 2023 Bartosz Kapustka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec października 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec października 2023 Blaz Kramer Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek października 2023 Uraz ścięgna udowego Początek października 2023 Rafal Augustyniak Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek października 2023 Uraz ścięgna udowego Początek października 2023

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Pogoni 78% remisem 0% zwycięstwem Legii 22% 18 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Pogoni

remisem

zwycięstwem Legii

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek meczu pomiędzy Pogonią Szczecin a Legią Warszawa już w najbliższą środę, 27 września o godzinie 20:00.

