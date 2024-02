Podbeskidzie – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Daniel Mikołajewski

Podbeskidzie – Odra Opole: przewidywania

Pierwszym sobotnim starciem w ramach rozgrywek Fortuna 1. ligi będzie rywalizacja już o godzinie 12:40 w Bielsku-Białej. Miejscowe Podbeskidzie podejmie na własnym obiekcie ekipę Odry Opole. Spoglądając tylko w tabelę i suchą liczbę punktów można zdecydowanie stwierdzić, kto jest faworytem tej rywalizacji. Niemniej trzeba zaznaczyć, że gospodarze w zimie poczynili progres oraz mocno się wzmocnili w walce o utrzymanie. Ciężko więc z góry skazać ich na porażkę. Z kolei opolanie po fantastycznej pierwszej części rundy jesiennej, ostatnio nieco pogorszyli wyniki. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Podbeskidzie – Odra Opole: ostatnie wyniki

Podbeskidzie przed tygodniem zremisowało w szalonym meczu w Bielsku-Białej 2:2 z Resovią. “Górale” prowadzili 1:0, ale później nie wykorzystali rzutu karnego. Szybko odpowiedziała na do Resovia, która nie dość, że doprowadziła do remisu, to jeszcze wyszła na prowadzenie. Finalnie w końcówce meczu jeden punkt dla TSP uratował Maksymilian Sitek. Zaś jeśli chodzi o Odrę, to oni pierwszym mecz w 2024 roku rozgrywali w Tychach. W spotkaniu na szczycie ulegli jednak 2:0 ekipie Dariusza Banasika. Mimo to wciąż pozostają w strefie barażowej.

Podbeskidzie – Odra Opole: historia

Historia spotkań obu tych ekip jest długa, bowiem obie od lat występują na zapleczu PKO Ekstraklasy. W pierwszym meczu tego sezonu opolanie zwyciężyli 1:0. Z kolei w poprzedniej kampanii raz padł remis, a jednokrotnie lepsze okazywało się Podbeskidzie. Co ciekawe ostatnie zwycięstwo “Górali” u siebie nad Odrą to lipiec roku 2020 i szalony mecz zakończony wynikiem 4:3.

Podbeskidzie – Odra Opole: kursy bukmacherów

Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Z oferty powitalnej możesz skorzystać wykorzystując Fortuna kod promocyjny GOAL. Kursy oscylują w granicach 2.50 dla ekipy Podbeskidzia, oraz 2.75 na zespół Odry Opole.

Podbeskidzie – Odra Opole: kto wygra?

Podbeskidzie – Odra Opole: przewidywane składy

Podbeskidzie: Procek, Ziółkowski, Mikołajewski, Senic, Martinaga, Małachowski, Lusiusz, Sitek, Bida, Toro, Abate

Odra: Haluch, Mikinic, Kamiński, Żemło, Szrek, Urbańczyk, Kamiński, Galan, Czapliński, Antczak, Sula

Podbeskidzie – Odra Opole: transmisja

Transmisja tego meczu dostępna będzie na platformie Polsat Box Go oraz poprzez system PPV. Meczu nie będzie można obejrzeć w telewizji. Start rywalizacji pod Klimczokiem w sobotę 24 lutego o godzinie 12:40.

