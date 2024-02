PressFocus Na zdjęciu: Motor Lublin

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Motor Lublin, typy i przewidywania

Przed nami zaległy mecz 17. kolejki Fortuna 1 Ligi między Podbeskidziem Bielsko-Biała a Motorem Lublin. To spotkanie pierwotnie miało zostać rozegrane na początku grudnia, ale wówczas decyzją sędziego głównego zostało odwołane z powodu fatalnych warunków atmosferycznych, czego następstwem był zły stan murawy. Nie wiadomo, czy gospodarze przystąpią do tego starcia wciąż z Dariuszem Marcem na ławce trenerskiej, który po ostatnich fatalnych wynikach jest na wylocie z klubu. Podopieczni Goncalo Feio liczą natomiast na drugie zwycięstwo z rzędu.

Motorowcy walczą o awans do PKO BP Ekstraklasy, a Górale o utrzymanie w Fortuna 1 Lidze. Według mnie goście mają więcej argumentów od gospodarzy. Mój typ: wygrana Motoru Lublin.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Motor Lublin, sytuacja kadrowa

Nie ma informacji o absencjach w zespole gospodarzy, natomiast drużyna gości będzie musiała sobie radzić bez Piotra Kusińskiego, który w sierpniu zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Górale w dwóch ostatnich kolejkach Fortuna 1 Ligi przegrali 1:2 z Odrą Opole oraz zremisowali 2:2 z Resovią Rzeszów. Motorowcy w tym samym czasie pokonali Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 1:0 i ulegli GKS-owi Katowice 0:2.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Motor Lublin, historia

Statystyki ostatnich bezpośrednich pojedynków pokazują, że w starciach tych ekip bardzo często dochodzi do podziału punktów. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami to bowiem aż cztery remisy i jedna wygrana Motoru Lublin. Podbeskidzie Bielsko-Biała w tym czasie nie odniosło zatem żadnego zwycięstwa.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem środowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Podbeskidzia Bielsko-Biała wynosi około 2.40, a typ na zwycięstwo Motoru Lublin to mniej więcej 2.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. To starcie można obstawić w ComeOn. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn – GOAL – będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Motor Lublin, przewidywane składy

Podbeskidzie: Procek – Senić, Lusiusz, Martinaga – Willman, Mikołajewski, Małachowski, Banaszewski – Bida, Sitek – Abate

Motor: Rosa – Wójcik, Najemski, Kruk, Palacz – Wolski, Lis, Ndiaye – Król, Śpiewak, Ceglarz

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Motor Lublin, kto wygra?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Motor Lublin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Polsat Box Go. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej już w najbliższą środę, 28 lutego o godzinie 18:00.

