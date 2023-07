Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wisła Płock: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Kibice Wisły Płock mogli się czuć potężnie rozczarowani spadkiem z Ekstraklasy. Czy Nafciarzom uda się szybko powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce?

Imago/Newspix.pl Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Podbeskidzie Bielsko-Biała Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lipca 2023 16:29 .

Podbeskidzie – Wisła Płock, typy i przewidywania

Trudno przewidzieć jak w nowym sezonie po raz pierwszy od wielu lat w Fortuna 1 Lidze. poradzi sobie Wisła Płock. Nafciarze potężnie rozczarowali w rundzie wiosennej, a ich spadek względem początku sezonu można określić mianem sensacyjnego. Z drużyny odeszło wielu ważnych zawodników, jak choćby Rafał Wolski, czy Michał Mokrzycki. Sztab szkoleniowy przede wszystkim musi zmotywować zawodników, a na inaugurację sezonu trafił im się wymagający rywal w postaci Podbeskidzia Bielsko-Biała. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Podbeskidzie – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

W kadrach obu drużyn zaszły spore zmiany. Ogromna grupa zawodników odeszła, a zastąpili ich piłkarze, których zadaniem w większości będzie wejście w buty poprzedników. W przypadku Rafała Wolskiego w Wiśle Płock może być to zadanie niezwykle trudne. Defensywny pomocnik przeniósł się do Radomiaka Radom.

Podbeskidzie – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Obie drużyny mają za sobą kilka niespecjalnie udanych sparingów. Podbeskidzie zagrało przed sezonem z Wisłą Płock i przegrało 1:2. Oprócz tego zanotowało porażki również w rywalizacji z Odrą Opole i Puszczą Niepołomice. Jedyne zwycięstwo to mecz z czeską Karwiną, zakończony wynikiem 3:2.

Nafciarze rozegrali aż sześć sparingów przed rozpoczęciem sezonu. Wygrać udało im się dwa z nich – z Podbeskidziem i Mławianką Mława. Oprócz tego zanotowali remisy z Widzewem i Puskas Academy i przegrali z Trnavą i Slovanem Bratysława.

Podbeskidzie – Wisła Płock, historia

zespoły te mierzyły się niecały miesiąc temu. Wówczas to Wisła Płock okazała się lepsza, wygrywając 2:1. Podbeskidzie czeka na zwycięstwo nad Nafciarzami od 2008 roku. Od tego czasu rozegrali z nimi pięć spotkań, z których trzy udało im się zremisować.

Podbeskidzie – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują przed tym spotkaniem wyraźnego faworyta. Niemal identyczne kursy oferowane są na oba zespoły. Typ na wygraną Podbeskidzia to 2.62, a kurs na Wisłę Płock 2.78. Najwyższa linia oferowana jest na remis – około 3.50. Jeśli planujecie obstawiać ten kupon, rozważcie skorzystanie z oferty Betfan. Bukmacher oferuje bonus od 1. depozytu 200% do 300 zł. Aby go odebrać, podczas rejestracji wykorzystajcie nasz kod promocyjny Betfan GOAL.

Podbeskidzie – Wisła Płock, kto wygra

Podbeskidzie – Wisła Płock, przewidywane składy

Podbeskidzie: Lukac – Wypych, Chlumecky, Mikołajewski – Simonsen, Milasius, Jodłowiec, Tomasik – Celtik, Bida, Abate

Wisła Płock: Gradecki – Niepsuj, Kapuadi, Szymański, Chrzanowski, Spremo – Leśniak, Gerbowski, Vallo – Sreckovic, Sekulski

Podbeskidzie – Wisła Płock, transmisja

Mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała z Wisłą Płock transmitowany będzie na antenie Polsatu Sport. Początek rywalizacji zaplanowany został na 23 lipca w niedzielę o godzinie 12:40. Areną starcia będzie Stadion Miejski w Bielsko-Białej.

