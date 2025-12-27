Pisa SC – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (27.12.2025)

Pisa SC - Juventus FC: typy i kursy na mecz 17. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (27 grudnia) o godzinie 20:45.

Pisa – Juventus, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 17. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem na Arena Garibaldi. A w nim Pisa SC przed własną publicznością zmierzy się z Juventusem. Będzie to starcie drużyn z dwóch różnych końców tabeli. Beniaminek musi walczyć o utrzymanie, natomiast ostatnia forma Starej Damy wskazuje, że będą groźnym rywalem w walce o mistrzostwo Italii. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie, choć możemy być pewni emocji od pierwszych minut.

Ja uważam, że w sobotnim spotkaniu przynajmniej jeden golkiper zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Pisa – Juventus, ostatnie wyniki

Pisa znajduje się w kiepskiej formie. Beniaminek Serie A w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczył dwa remisy (2:2 z Sassuolo oraz 2:2 z Cagliari), a także poniósł aż trzy porażki (0:2 z Interem Mediolan, 0:1 z Parmą i 0:1 z Lecce).

Juventus natomiast imponuje formą. Podopiecnzi Luciano Spallettiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli aż cztery zwycięstwa (2:0 z Udinese w Pucharze Włoch, 2:0 z Pafos w Lidze Mistrzów, 1:0 z Bologną oraz 2:1 z Romą), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Napoli).

Pisa – Juventus, historia

Rywalizacja Juventusu z Pisą miała swoje najbardziej intensywne momenty w drugiej połowie XX wieku, gdy oba kluby regularnie spotykały się w rozgrywkach ligowych. Ostatnie starcia tych drużyn miały miejsce w 1991 roku i były wyraźnie zdominowane przez turyński Juventus. Jesienią tamtego roku Stara Dama odniosła efektowne zwycięstwo 5:1. Wiosenny rewanż również zakończył się wygraną Juventusu, tym razem wynikiem 4:2.

Pisa – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Bianconerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 7.25.

Pisa Juventus FC 7.25 4.50 1.47 Odds are subject to change. Last updated 27 grudnia 2025 09:54

Pisa – Juventus, kto wygra?

Pisa – Juventus, przewidywane składy

Pisa – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Pisa – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4. Ponadto rywalizacje możesz śledzć również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

