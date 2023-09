Piast Gliwice - Legia Warszawa: typy. Ten mecz to bez wątpienia jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki PKO Ekstraklasy. Niepokonany lider jedzie na niewygodny teren i będzie to jeden z pierwszych poważniejszych sprawdzianów w lidze, gdyż do tej pory Wojskowi mieli raczej łatwy terminarz. W niniejszej zapowiedzi prezentuję typy na to spotkanie, najlepsze kursy bukmacherskie i przewidywane składy.

PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice

Piast Gliwice Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2023 20:07 .

Piast – Legia: typy i przewidywania

Piast Gliwice w siedmiu kolejkach przegrał tylko jedno spotkanie. Po stronie zwycięstw też jednak widnieje tylko jedynka. Gliwiczanie mają najwięcej remisów w lidze, a ich średnia goli na mecz nie przekracza 1.0.

Legia Warszawa weszła w sezon w wymarzony sposób. W pięciu dotychczasowych spotkaniach tylko raz zgubiła punkty, remisując z Puszczą Niepołomice w Krakowie. Strzeliła 11 goli i straciła tylko dwa. Zasłużenie prowadzi w lidze i do najbliższego spotkania przystępuje w roli faworyta, choć kursy bukmacherskie tego nie potwierdzają.

Spotkania Piasta z Legią w Ekstraklasie zwykle są bardzo zacięte i podobnego przebiegu można się spodziewać w sobotę. Aleksandar Vuković będzie podwójnie zmotywowany, aby wygrać z klubem, w którym spędził najlepsze lata kariery piłkarskiej.

Moim zdaniem w tym meczu możemy spodziewać się goli z obu stron. Kurs na takie zdarzenie w STS wynosi 1.89. Patrząc na wyniki Piasta i to, że dla Legii będzie to najtrudniejszy jak dotąd rywal na papierze, to bardzo prawdopodobną opcją według mnie jest również remis – kurs 3.25. Jednak proponuję bardziej bezpieczne zagranie i dlatego mój typ na spotkanie Piast – Legia to X2.

Piast Gliwice – Legia Warszawa: sytuacja kadrowa

Aleksandar Vuković ciągle nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Macedończyka Tihomira Kostadinova. Na szczęście dla gliwiczan, żaden inny piłkarz nie narzeka na poważniejsze urazy, a także nie pauzuje za żółte kartki.

Kosta Runjaić, dla którego będzie to mecz numer 200 w Ekstraklasie, ma duży komfort przy ustalaniu składu. Do drużyny wraca Artur Jędrzejczyk, który już zdążył zaliczyć pauzę za żółte kartki. Poza tym do Legii w ostatnich dniach okna transferowego dołączyli Marco Burch i Gil Dias. Trudno przewidzieć, czy zadebiutują już w sobotę, ale na pewno dają więcej możliwości szkoleniowcowi Legii.

Piast – Legia: ostatnie wyniki

Piast w 20 ostatnich meczach w Ekstraklasie poniósł tylko jedną porażkę. Miało to miejsce podczas inauguracji sezonu w Gliwicach. Lepszy wówczas okazał się Lech Poznań. Po takiej serii można by się było spodziewać, że drużyna Vukovicia to ścisły top tabeli Ekstraklasy. Tymczasem zajmuje w niej 11. miejsce. To dlatego, że Piast aż pięć razy kończył mecze remisami. Ostatnie trzy spotkania to podział punktów kolejno z: Cracovią (1:1), Ruchem Chorzów (0:0) i Radomiakiem Radom (1:1).

Legia od początku sezonu na wszystkich frontach poniosła tylko jedną porażkę. Wojskowi świetnie sobie poradzili w eliminacjach Ligi Konferencji, a przy tym nie zgubili za wiele punktów w Ekstraklasie i są liderem tabeli. Przed przerwą na reprezentację pokonali Widzew Łódź 3:1. Wcześniej, także na własnym terenie, wygrywali po 3:0 z ŁKS-em, Ruchem i 1:0 z Koroną Kielce. Bez kompletu wrócili z Krakowa, gdzie niespodziewanie zatrzymała ich Puszcza Niepołomice.

Piast Gliwice – Legia Warszawa: historia

W poprzednim sezonie Legia wywalczyła komplet punktów z Piastem, wygrywając dwa spotkania. Sezon wcześniej mieliśmy odwrotną sytuację i to klub z Gliwic mógł się cieszyć dwukrotnie ze zwycięstw. Biorąc pod uwagę 10 ostatnich bezpośrednich meczów, to gospodarze sobotniego starcia wychodzą na plus (pięć wygranych, dwa remisy i trzy porażki). W ogólnym rozrachunku w Ekstraklasie te dwie drużyny grały ze sobą 32 razy, z czego legioniści triumfowali w 18 spotkaniach, sześciokrotnie padł remis, a pozostałe osiem meczów wygrał Piast.

Piast Gliwice – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Piast – Legia nie wskazują wyraźnego faworyta najbliższego meczu. Raczej mamy wyrównane stawki przy zakładach 1X2. Na zwycięstwo gospodarzy wahają się w przedziale 2.65 – 2.83, z kolei na wygraną przyjezdnych 2.58 – 2.70. Remis jest w granicach 3.25 – 3.40.

W przypadku postawienia na wyższy kurs polecam zakład bez ryzyka 100 zł, który gwarantuje kod promocyjny STS – GOAL.

Najlepsze kursy bukmacherskie na mecz Piast – Legia (1X2) możesz znaleźć w poniższej tabeli.

Piast – Legia: przewidywane składy

Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ Aleksandar Vukovic Kosta Runjaić Rezerwowi ▼ 3 Miguel Muñoz

Piast - Legia: transmisja

Mecz Piast - Legia na żywo w telewizji będzie dostępny na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. Transmisja w internecie jak zwykle jest możliwa za pośrednictwem usługi CANAL+ Online. Dostęp do niej możesz zamówić poprzez nasz serwis, dzięki czemu możesz mieć atrakcyjną cenę 30 zł za miesiąc przy abonamencie na pół roku.

