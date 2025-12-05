Piast Gliwice – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

Piast Gliwice i Legia Warszawa zmierzą się ze sobą w spotkaniu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy w piątkowy wieczór. Rywalizacja zapowiada się ciekawie. Sprawdź typy i kursy na mecz.

Piast Gliwice – Legia Warszawa: przewidywania

Piast Gliwice po tym, jak złapał oddech pod wodzą trenera Daniela Myśliwca, ostatnio znów zboczył z dobrego szlaku. Niebiesko-czerwoni zaliczyli dwie z rzędu porażki, co sprawia, że morale drużyny mogło znowu mocno upaść. Najbliższa potyczka może mieć zatem duże znaczenie dla drużyny.

Legia Warszawa wcale nie ma jednak lepszych nastrojów. Potencjał stołecznej ekipy jest duży, w każdym razie pod wodzą trenera Inakiego Astiza w ogóle nie jest wykorzystywany. Wojskowi są bez zwycięstwa w oficjalnym występie od 26 października. Tym samym na dzisiaj Legii bliżej do walki o ligowy byt niż o jakieś ambitniejsze cele.

W ostatnich starciach między gliwiczanami a stołeczną drużyną emocji nie brakowało. W roli gospodarza Piast całkiem nieźle radził sobie z Legią. Ogólnie ciekawe przed sobotnią potyczką jest to, że gliwiczanie brali udział w sześciu z ostatnich dziesięciu meczów, w których padło powyżej 2,5 bramki. W związku z tym można przemyśleć takie rozwiązanie przy okazji potyczki na arenie przy ulicy Okrzei. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Piast Gliwice – Legia Warszawa: ostatnie wyniki

Ekipa z Gliwic w sześciu ostatnich spotkaniach zaliczyła trzy zwycięstwa, dwie porażki i remis. Piast ostatnio przegrywał spotkania kolejno z Lechem Poznań (0:2) i Widzewem Łódź (0:2). W roli gospodarza ogólnie gliwiczanie są bez zwycięstwa od czterech starć, notując w nich trzy porażki.

Legioniści są ekipą, która jest w kryzysie. Wokół klubu jest ogromny chaos związany z poszukiwaniem nowego trenera, który ma zastąpić tymczasowego szkoleniowca Inakiego Astiza. W poprzedniej kolejce Legia tylko zremisowała z Motorem Lublin (1:1). Z kolei w konfrontacji ze Sparta Praga w Lidze konferencji stołeczna ekipa przegrała (0:1). Ostatni raz w PKO BP Ekstraklasie w roli gościa Legia wygrała natomiast dawno temu, bo 27 lipca, gdy pokonała Koronę Kielce (2:0).

Piast Gliwice – Legia Warszawa: historia

Obie drużyny w sobotni wieczór zmierzą się ze sobą tak naprawdę po raz trzeci w tym roku. Raz to był tylko mecz kontrolny i wówczas miał miejsce bezbramkowy remis. Z kolei w lutym ekipy grały o ligowe punkty i wtedy lepszy był Piast (1:0).

Piast Gliwice – Legia Warszawa: kto wygra?

Piast Gliwice – Legia Warszawa: przewidywane składy

Gospodarze podejdą do potyczki bez jednego zawodnika. Z powodu kontuzji nie będzie mógł wystąpić Andreas Katsantonis. Z kolei w drużynie z Warszawy poza grą są Jean Pierre Nsame i Juergen Elitim.

Piast Gliwice – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Legii wyceniono na 2.25. Dla porównania opcja na zwycięstwo Piasta została oszacowana na 3.20. Podobnie jest z rozwiązaniem na remis.

Piast Gliwice – Legia Warszawa: transmisja

Sobotnie starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Piast Gliwice – Legia Warszawa będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Mecz zacznie się o godzinie 20:15 i skomentują je Rafał Dębiński i Kamil Kosowski. Rywalizacja będzie także do obejrzenia w internecie w usłudze streamingowej CANAL+. Ta jest dostępna na urządzenia mobilne oraz na Smart TV.

