Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: typy, kursy, zapowiedź (12.03.2024)

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: przewidywania

Piasta Gliwice podejmował już Puszczę Niepołomice na własnym terenie, ale w grudniu tamtego roku warunki pogodowe uniemożliwiły dokończenie meczu. Dokładnie w 14 minucie i 30 sekundzie zatrzymał się zegar, który ruszy dopiero po trzech miesiącach. W tym czasie obie drużyny dość mocno się zmieniły. Gospodarze nie remisują już każdego meczu, a beniaminek z Niepołomic zaczyna łapać zadyszkę w walce o utrzymanie. Stąd też można spodziewać się wyrównanego meczu, choć w mojej ocenie obfitego w gole. Dlatego też typ na: BTTS.

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie. Jego zdaniem w tym meczu padnie remis.

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: zmiany w przepisach

W tym spotkaniu obowiązywać będą szczególnie przepisy, co oczywiście jest związane z przerwaniem meczu w pierwotnym terminie. Przede wszystkim mecz zostanie wznowiony dokładnie od 14 minuty i 30 sekundy. Co więcej, nie będzie ani losowania połów, ani rozpoczęcia gry z koła środkowego. Wszystko wydarzy się tak, jak się zakończyło, czyli od wrzutu z autu dla Piasta Gliwice po lewej stronie murawy patrząc z perspektywy kamery. Z kolei uprawnieni do gry będą tylko ci piłkarze, którzy byli w klubach na 17. kolejkę.

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o ostatnie wyniki, to generalnie rzecz biorąc szału nie ma. Zarówno Piast, jak i Puszcza w pięciu ostatnich ligowych spotkaniach nie wygrali swojego meczu. Gliwiczanom udało się to w Pucharze Polski, gdzie okazali się lepsi od Rakowa Częstochowa, ale w lidze idzie im znacznie gorzej. W ostatni weekend przegrali na własnym terenie 2:3 z Radomiakiem Radom. Zaś tydzień wcześniej ulegli w meczu z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim. Z kolei beniaminek z Niepołomic nie punktuje wcale lepiej. W ostatnim meczu udało się zdobyć punkt z Rakowem Częstochowa, ale to raptem jedno oczko nie jest wystarczające w sytuacji drużyny Tomasza Tułacza. “Żubry” są aktualnie na 16. miejscu w tabeli i jeśli chcą się utrzymać muszą zacząć wygrywać.

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: historia

Historia spotkań obu tych zespołów jest oczywiście bardzo krótka. Drużyny te mierzyły się ze sobą wyłącznie w dwóch spotkaniach towarzyskich i dwukrotnie lepsi okazywali się gliwiczanie.

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: kursy bukmacherów

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka nawet do 200 zł. Grając na zwycięstwo Piasta stawiamy po kursie mniej więcej 1.60. Z kolei zwycięstwo gości wyceniane jest od 5.10 do 5.25. Remis to oferta za około 3.70.

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: kto wygra?

Kto wygra mecz? Piast Gliwice 67% Remis 0% Puszcza Niepołomice 33%

Remis

Puszcza Niepołomice

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: transmisja

Początek tego meczu już we wtorek 12 marca 2024 roku o godzinie 18:30. Spotkanie będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport oraz w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

