Piast Gliwice – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2023)

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin: zapowiedź

Przed nami pierwsze spotkanie po przerwie reprezentacyjnej. W obu ekipach znajdą się piłkarze, którzy w tym czasie nie mieli wolnego. Po jednej stronie – w zespole gospodarzy – będzie to m.in. Patryk Dziczek, zaś w barwach “Portowców” Kamil Grosicki. Obaj jeszcze kilka dni temu widzieli się na zgrupowaniu kadry, a teraz będą ze sobą rywalizować. Oczywiście bardzo trudno wskazać jednoznacznego faworyta tej rywalizacji. Piast i Pogoń są w dość dobrej dyspozycji, przez co spodziewam się wyrównanego meczu. Mój typ na to spotkanie: Pogoń lub remis i powyżej 1,5 bramki.

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin: ostatnie mecze

Oba te zespoły w ostatnich pięciu spotkaniach zanotowały tylko jedną porażkę. Gliwiczanie ulegli zespołowi Śląska Wrocław 0:1, z kolei goście piątkowego starcia przegrali 3:4 z Legią Warszawa po niesamowitym boju na stadionie w Szczecinie. Jednak patrząc na sumę punktów w tym okresie, to lepszy jest zespół Pogoni, który zdobył dwanaście punktów przy sześciu oczkach Piasta.

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin: historia

Historia rywalizacji tych ekip jest oczywiście bogata. W ostatnim sezonie w tej rywalizacji dwukrotnie padał remis, najpierw 1:1, a na wiosnę 0:0. Szukając ostatniego zwycięstwa Pogoni trzeba cofnąć się z kolei do lutego 2022 roku i wygranej w Gliwicach 2:0. Zaś ekipa ze Śląska ostatni raz zainkasowała trzy punkty w ligowym starciu w 2018 roku.

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherów

Typy bukmacherów na to spotkanie są bardzo wyrównane. Lekkim faworytem jest jednak zespół Pogoni. Kurs na zwycięstwo “Portowców” oscyluje w graniach 2.60 Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.25 – 3.40. Grając na zwycięstwo gospodarzy stawiamy po kursie około 3.75. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin: kto wygra?

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Transmisja spotkania

Piątkowy mecz 12. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Piastem a Pogonią rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł.

