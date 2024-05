Almeria - Barcelona: typy i kursy na mecz La Liga. Sezon w hiszpańskiej ekstraklasie powoli dobiega końca. Barcelona nadal ma jednak o co grać. Czwartkowy mecz jest dla niej kluczowy w walce o wicemistrzostwo Hiszpanii.

Pressinphoto Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Almeria FC Barcelona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 maja 2024 17:09 .

Almeria – Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona może w czwartek zrobić ogromny krok w kierunku zdobycia wicemistrzostwa Hiszpanii, po tym jak w drugim meczu z rzędu punkty straciła Girona. Wygrana nad Almerią pozwoli Dumie Katalonii wypracować sobie czteropunktową przewagę na dwie kolejki przed końcem sezonu. Biorąc pod uwagę siłę obu drużyn trudno w czwartkowym meczu spodziewać się niespodzianki. Kursy na wygrana Barcelony nie zbyt atrakcyjnej, dlatego też idę w nieco innym kierunku. Stawiam w tym meczu na gola Roberta Lewandowskiego, który cały czas liczy się w walce o koronę króla strzelców. Mecz z Almerią może być dla Polaka dobrą okazją do zmniejszenia dystansu do prowadzącego w tej klasyfikacji Artema Dowbyka. Mój typ: gol Lewandowskiego

Almeria – Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona w ostatnich tygodniach grała w kratkę, wygrane mecze przeplatając porażkami. Biorąc pod uwagę pięć ostatnich kolejek jest bilans to trzy zwycięstwa i dwie porażki. Duma Katalonii z boiska schodziła pokonana po wyjazdowych meczach z Realem Madryt (2:3) i Gironą (2:4). Z kolei u siebie nie zawodziła i regularnie zapisywała na konto trzy punkty. Jedno ze zwycięstw odniosła w poniedziałek, spokojnie 2:0 ogrywając Real Sociedad.

W czwartkowy wieczór zespół Xaviego Hernandeza powinien natomiast odnieść dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie na boisku rywali. Rywalem Barcelony będzie bowiem ostatnia w tabeli Almeria, która już wcześniej straciła szanse na utrzymanie w La Liga. W tym sezonie nie wygrała ani jednego meczu u siebie, a w trzech ostatnich doznawała porażek. W ostatniej kolejce przegrała 2:3 na wyjeździe z Realem Betis.

Almeria – Barcelona, historia

Barcelona nie może pozwolić sobie na zlekceważenie Almerii, która w poprzednim sezonie pokusiła się o sensację i wygrała z katalońskim gigantem 1:0 przed własną publicznością. Sporo problemów Dumie Katalonii sprawiła także w pierwszej konfrontacji w tym sezonie, która miała miejsce 20 grudnia. Obeszło się bez niespodzianki, bowiem gospodarze wygrali 3:2, ale gola na wagę zwycięstwa zdobyli dopiero w 83. minucie.

Almeria – Barcelona, kursy bukmacherskie

Almeria – Barcelona, typ kibiców

Almeria – Barcelona, sytuacja kadrowa

W zespole Almerii po raz kolejny nie będzie mógł zagrać zawieszony Largie Ramazani. Z kolei pod znakiem zapytania stoi występ Iddrisu Baby.

Barcelona zagra osłabiona brakiem Gaviego i Frenkie de Jonga. Mało prawdopodobny wydaje się być również występ Alejandro Balde i Ronalda Araujo. Innym problemem dla Xaviego Hernandeza jest kartkowa pauza Ilkaya Gundogana.

Almeria – Barcelona, przewidywane składy

Almeria Pepe Mel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Almeria Pepe Mel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 1 Diego Marino 6 Dion Lopy 7 Largie Ramazani 9 Luis Suarez 13 Fernando Martínez 17 Alejandro Pozo 19 Sergio Arribas 22 Cesar Montes 23 Ibrahima Koné 24 Bruno Langa 27 Paco Sanz 29 Marko Milovanovic 38 Luka Romero 4 Ronald Araujo 7 Ferrán Torres 13 Iñaki Peña 14 João Félix 16 Fermín López 17 Marcos Alonso 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 31 Diego Kochen 39 Héctor Fort

Almeria – Barcelona, transmisja meczu

Pojedynek Almerii z Barceloną w ramach 36. kolejki La Liga rozegrany zostanie w czwartek (16 maja) o godzinie 21:30. Transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2 lub za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online.

