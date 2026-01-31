Parma Calcio – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (01.02.2026)

Parma Calcio - Juventus FC: typy i kursy na mecz 23. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (1 lutego) o godzinie 20:45.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Parma – Juventus, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 23. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym zobaczymy Juventus. Podopieczni Luciano Spallettiego tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Parmą Calcio. Spotkanie to zapowiada się jako ważny sprawdzian dla Bianconerich, którzy walczą o utrzymanie wysokiej pozycji w ligowej tabeli. Gospodarze natomiast spróbuje wykorzystać atut własnego stadionu i postawić trudne warunki faworyzowanemu rywalowi, licząc na sprawienie niespodzianki przed własną publicznością.

Ja uważam, że w niedzielnym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Parma – Juventus, ostatnie wyniki

Parma Calcio ma problem z ustabilizowaniem formy. Crociati w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (2:1 z Lecce), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Napoli oraz 0:0 z Genoą), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Interem Mediolan i 0:4 z Atalantą Bergamo).

Juventus natomiast gra swoje. Podopieczni Luciano Spallettiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (5:0 z Cremonese, 2:0 z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów oraz 3:0 z Napoli), zaliczyli jeden remis (0:0 z Monaco w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Cagliari).

Parma – Juventus, historia

Rywalizacja Parmy Calcio z Juventusem największe natężenie miała w latach 90., gdy oba zespoły regularnie rywalizowały o najwyższe cele we włoskim futbolu. W tamtym okresie Parma potrafiła skutecznie przeciwstawiać się turyńskiemu gigantowi, odnosząc prestiżowe zwycięstwa zarówno w Serie A, jak i krajowych pucharach. Z biegiem lat przewaga coraz częściej przechylała się na stronę Juventusu, który częściej wychodził zwycięsko z bezpośrednich pojedynków. Mimo to mecze tych drużyn do dziś budzą sentyment i kojarzą się z jednym z ciekawszych rozdziałów historii Serie A.

Parma – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.48. W przypadku zwycięstwa Parmy natomiast sięga nawet 6.60.

Parma Calcio 1913 Juventus FC 6.60 4.10 1.48 Odds are subject to change. Last updated 31 stycznia 2026 10:57

Parma – Juventus, kto wygra?

Parma – Juventus, przewidywane składy

Parma – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Parma Calcio – Juventus FC obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

