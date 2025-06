Palmeiras – Botafogo: typy, kursy, zapowiedź (28.06.2025)

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Palmeiras

Palmeiras – Botafogo, typy i przewidywania

Palmeiras to aktualny wicemistrz Brazylii, a o awans do ćwierćfinału Klubowych Mistrzostw Świata powalczy z Botafogo, czyli mistrzem kraju. Obie ekipy mają za sobą udane występy w fazie grupowej, które pozwoliły im na grę w 1/8 finału rozgrywek. Prezentują wyrównany poziom, dlatego trudno jednoznacznie wskazać wyraźnego faworyta tej rywalizacji. Botafogo z pewnością ma za sobą trudniejszą przeprawę, gdyż o awans do fazy pucharowej rywalizowało z PSG czy Atletico Madryt. W sobotę należy spodziewać się emocjonującego widowiska i otwartej gry ze strony obu brazylijskich drużyn. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

Palmeiras – Botafogo, ostatnie wyniki

Palmeiras w fazie grupowej zdobyło pięć punktów, nie przegrywając ani razu. W pierwszej kolejce podzieliło się „oczkami” po bezbramkowym remisie z FC Porto, a później zaliczyło kluczową wygraną nad Al Ahly. W ostatniej kolejce Palmeiras znów zremisowało, tym razem z Interem Miami. Wynik tego spotkania to 2-2. Obie drużyny tym samym awansowały do fazy pucharowej.

Botafogo rozpoczęło Klubowe Mistrzostwa Świata w wielkim stylu. Mistrzowie Brazylii najpierw ograni Seattle Sounders 2-1, a później sensacyjnie rozprawili się także z Paris Saint-Germain (1-0). Na zakończenie fazy grupowej polegli w starciu z Atletico Madryt (0-1), ale ten wynik niczego nie zmienił – Botafogo bez większych problemów wywalczyło awans do 1/8 finału.

Palmeiras – Botafogo, historia

Historia rywalizacji między Palmeiras a Botafogo jest oczywiście bardzo bogata. Ostatnie mecze sugerują, że to Botafogo lepiej odnajduje się w tych starciach. Po raz ostatni te drużyny zmierzyły się w marcu, kiedy to padł bezbramkowy remis. Wcześniej Botafogo ograło Palmeiras 3-1, a także zatriumfowało w dwumeczu o awans do ćwierćfinału Copa Libertadores.

Palmeiras – Botafogo, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dają Palmeiras większe szanse na awans. Kurs na wygraną tej ekipy wynosi 2.40. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Botafogo jest to z kolei 3.40. Kurs na remis wynosi natomiast 2.95. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty Superbet. Zakładając nowe konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Palmeiras Botafogo Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 27 czerwca 2025 21:48 .

Palmeiras – Botafogo, kto wygra?

Palmeiras – Botafogo, transmisja meczu

Spotkanie Palmeiras – Botafogo nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, ale ten mecz można obejrzeć za pośrednictwem internetu. Pojedynek w ramach 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata zostanie bowiem wyemitowany na platformie DAZN oraz w usłudze Superbet TV. W obu przypadkach dostęp do transmisji jest darmowy.