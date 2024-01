Orleans – PSG: typy, kursy, zapowiedź (20.01.2024)

Orleans - PSG, typy na mecz 1/16 finału Pucharu Francji. Paryżanie są oczywistym faworytem starcia z trzecioligowcem. Ich obowiązkiem jest awans do kolejnej rundy rozgrywek. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Le Pictorium Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Orleans Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 stycznia 2024 20:52 .

Orleans – PSG, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain marzy o zwycięstwie w Lidze Mistrzów. Potrójna korona na krajowym podwórku jest natomiast traktowana jako obowiązek. Luis Enrique ułożył drużynę, która po nie najlepszym początku sezonu radzi sobie wręcz bezbłędnie. Sobotni mecz w Pucharze Francji z trzecioligowym Orleans to idealna okazja, aby przedłużyć serię bez porażki. Hiszpański trener przyzwyczaił do tego, że nie daje odpoczywać największym gwiazdom, nawet w starciach z rywalami z niższych lig. Można więc spodziewać się, że PSG urządzi sobie kolejną kanonadę strzelecką, tak jak w poprzedniej rundzie rozgrywek. Mój typ – PSG strzeli minimum cztery bramki.

Orleans – PSG, ostatnie wyniki

Orleans na swoim poziomie rozgrywkowym jest zespołem dość przeciętnym. Zajmuje dwunaste miejsce, z przewagą zaledwie punktu nad strefą spadkową. W ostatnich tygodniach notuje niezłe wyniki, choć seria została przerwana w miniony weekend, kiedy to doszło do ligowej porażki. W poprzedniej rundzie Pucharu Francji Orleans ograło Nimes, również grające w trzeciej lidze.

Paris Saint-Germain nie zaznało goryczy porażki od początku listopada. Zespół Luisa Enrique doskonale spisuje się na krajowym podwórku, pewnie prowadząc w rozgrywkach Ligue 1. W poprzedniej rundzie Pucharu Francji paryżanie mierzyli się z szóstoligowym Revel, który został rozgromiony aż 0-9. W tym spotkaniu nie zabrakło gwiazd, na czele z Kylianem Mbappe.

Orleans – PSG, historia

Po raz ostatni w meczu o stawkę te drużyny miały okazję zmierzyć się w 2018 roku. Walczyły wówczas o awans do ćwierćfinału Pucharu Francji. Paris Saint-Germian wygrało na wyjeździe 2-1 po trafieniach Edinsona Cavaniego i Moussy Diaby’ego.

Orleans – PSG, kursy bukmacherskie

Trudno wyobrazić sobie inny rezultat, niż wygrana gości. Bukmacherzy upatrują w nich bowiem gigantycznego faworyta. Kurs na zwycięstwo Paris Saint-Germain wynosi najczęściej raptem 1.10. W przypadku ewentualnego awansu Orleans po regulaminowym czasie gry jest to nawet 21.50.

Orleans – PSG, przewidywane składy

Orleans: Viot, Jean-Pierre, Saint-Ruf, Solvet, Ponti, Goujon, Theresin, Fortune, Berthier

PSG: Donnarumma, Hernandez, Danilo, Marquinhos, Zaire-Emery, Vitinha, Ugarte, Soler, Mbappe, Barcola, Dembele

Orleans – PSG, kto wygra?

Orleans – PSG, transmisja meczu

Sobotni mecz 1/16 finału Pucharu Francji między Orleans a Paris Saint-Germain rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisji zabranie w polskiej telewizji. Spotkanie można natomiast śledzić w aplikacjach bukmacherów STS, Fortuna, Superbet oraz Betclic.

