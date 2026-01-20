PressFocus Na zdjęciu: Mason Greenwood

Olympique Marsylia – Liverpool: typy bukmacherskie

W 7. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów będziemy świadkami interesującej francusko-angielskiej rywalizacji. Stawka meczu Olympique Marsylia – Liverpool rośnie w obliczu niewielkiej różnicy punktowej między tymi klubami. Gospodarze w przypadku wygranej będą mieli na swoim koncie tyle samo zdobytych punktów,, co ich najbliższy rywal (12). Dla przyjezdnych byłby to spory problem przed ostatnią serią gier. Jak zakończy się ten pojedynek? Mój typ: remis.

Olympique Marsylia – Liverpool: ostatnie wyniki

Piłkarze Olympique Marsylia długo dotrzymywali kroku rywalom w wyścigu o mistrzostwo Francji. To już jednak przeszłość, ponieważ strata do liderującego Lens to aż osiem punktów. Zawodnicy Roberto De Zerbiego przegrali w ostatnich tygodniach z Nantes i Lille, przez co ich szanse na tytuł mocno zmalały. Ostatnio marsylczycy rozbili jednak 5:2 Angers.

Liverpool w 2026 roku prezentuje formę, która jest daleka od oczekiwań ich kibiców. Podopieczni Arne Slota są niepokonani w pięciu ostatnich meczach. Jednocześnie w przytoczonym okresie pokonali wyłącznie grające w niższej klasie rozgrywkowej Barnsley. The Reds nie potrafili wygrać z Leeds United, Fulham, a także Burnley. Wielkich pretensji do Liverpoolu nie można mieć po podziale punktów z Arsenalem.

Olympique Marsylia – Liverpool: historia

Ostatnie mecze bezpośrednie tych drużyn przypadły na fazę grupową w sezonie 2008/2009. Wówczas francuskim kibicom w pamięć zapadł Steven Gerrard. To on zdobył obie bramki dla Liverpoolu w wygranym 2:1 spotkaniu w Marsylii. Anglik był bohaterem także na Anfield. Pomocnik swoją bramką dał The Reds zwycięstwo 1:0.

Olympique Marsylia – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta w środowej rywalizacji upatrują w Liverpoolu, którego zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 1.95. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Olympique Marsylia, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.60.

Olympique Marsylia – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Marsylii

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Marsylii 0%

Remis 0%

Wygrana Liverpoolu 100% 3+ Votes

Olympique Marsylia – Liverpool: przewidywane składy

Olympique Marsylia: Rulli; Murillo, Balerdi, Medina, Emerson; O’Riley, Hojbjerg; Weah, Greenwood, Paixao; Aubameyang

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Olympique Marsylia – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Olympique Marsylia – Liverpool odbędzie się w środę (21 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.