Olympiakos Pireus – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2026)

Olympiakos Pireus podejmie Bayer Leverkusen w pierwszym spotkaniu fazy play-off Ligi Mistrzów. Rywalizacja rozpocznie się w środę (18 lutego) o godz. 21:00. Niemiecki zespół chce zrewanżować się za porażkę z Grekami w styczniu.

speedpix / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Grimaldo

Olympiakos – Bayer: typy bukmacherskie

Olympiakos Pireus podejmie Bayer Leverkusen w fazie play-off Liga Mistrzów. Grecki zespół jest w dobrej formie – wygrał trzy mecze z rzędu w europejskich pucharach i zakończył fazę ligową na 18. miejscu w tabeli. Awans zapewnił sobie dzięki wyjazdowemu zwycięstwu nad Ajaxem Amsterdam (2:1). Dla 48-krotnych mistrzów Grecji to powrót do fazy pucharowej LM po raz pierwszy od sezonu 2013/14.

Z kolei drużyna z BayAreny pozostaje niepokonana od sześciu spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jesienią w klubie panowały spore turbulencje, jednak zespół zdołał ustabilizować formę i dziś realnie myśli o awansie do 1/8 finału. Warunkiem będzie jednak dobry wynik w pierwszym meczu na trudnym terenie w Grecji. Myślę, że spotkanie zakończy się triumfem gości. Mój typ: zwycięstwo Bayeru Leverkusen.

Paweł STS 2.80 Wygrana Bayer Leverkusen Zagra w STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Olympiakos – Bayer: ostatnie wyniki

Piłkarze Jose Luisa Mendilibara nie wygrali dwóch ostatnich spotkań w lidze. Bezbramkowo zremisowali z Levadiakosem, a w hicie kolejki przegrali z Panathinaikos (0:1). Na początku lutego zespół z Pireus odniósł przekonujące zwycięstwo nad Asterasem Tripolis (3:0), a także podzielił się punktami z AEK-em Ateny (1:1). W Liga Mistrzów Grecy pokazali się z dobrej strony, wygrywając na wyjeździe z Ajaxem Amsterdam (2:1).

Z kolei Bayer jest w solidnej dyspozycji. W miniony weekend rozbił St. Pauli (4:0), a wcześniej zremisował z Borussia Monchengladbach (1:1). W Pucharze Niemiec ponownie okazał się lepszy od St. Pauli (3:0), a w lidze pokonał Eintracht Frankfurt (2:1). W europejskich pucharach nie pozostawił natomiast żadnych złudzeń Villarreal CF, wygrywając z hiszpańską ekipą (3:0).

Olympiakos – Bayer: historia

Drużyny Olympiakosu i Bayeru Leverkusen zmierzyły się w obecnej edycji Ligi Mistrzów w 7. kolejce fazy ligowej. Bramki Costinhy i Mehdiego Taremiego poprowadziły grecki zespół do triumfu nad niemieckim zespołem. Choć zespół z BayAreny wypracował sobie posiadanie piłki na poziomie 72 proc., to gospodarze wykazali się większą pragmatyką. W trakcie sezonu 2002/03 kluby wpadły na siebie w fazie grupowej. Wówczas w Leverkusen górą był Bayer, ale piłkarze Olympiakosu rozbili rywali u siebie (6:2).

Olympiakos – Bayer: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że będzie to wyrównana rywalizacja. Jeżeli myślisz, że Olympiakos wygra, to kursy oscylują wokół 2.55. Wygrana Bayeru Leverkusen jest na poziomie około 2.82, a kurs na remis wynosi mniej więcej 3.30.

Olympiakos Pireus Remis Bayer Leverkusen 2.55 3.30 2.82 2.55 3.30 2.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2026 07:10

Olympiakos – Bayer: przewidywane składy

Olympiakos Pireus: Tzolakis – Rodinei, Retsos, Onyemaechi, Pirola – Mouzakitis, Hezze – Luiz, Chiquinho, Martins, El Kaabi

Bayer Leverkusen: Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vasquez, Palacios, Garcia, Grimaldo – Tillman, Poku – Schick

Olympiakos – Bayer: transmisja meczu

Mecz Olympiakos Pireus – Bayer Leverkusen w fazie play-off Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (18 lutego) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ 360 oraz w serwisie CANAL+ online. Adam Marchliński i Michał Trela skomentują rywalizację.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.