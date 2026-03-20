Odra Opole – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (21.03.2026)

Odra Opole - Wisła Kraków: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Interesująco zapowiada się pierwsze sobotnie starcie na Itaka Arenie, które zacznie się o godzinie 14:00. Emocji na pewno nie zabraknie.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Odra Opole – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Wisła Kraków w tej kampanii zmierza pewnym krokiem w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. Wygląda zatem na to, że na dzisiaj tylko totalny kataklizm mógłby pozbawić 13-krotnych mistrzów Polski promocji do elity po czterech sezonach spędzonych na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. O to, aby Krakowianie jednak jeszcze nie mrozili szampanów, chce zadbać Odra Opole.

Dzisiaj dokładnie 22 punkty dzielą obie drużyny w ligowej klasyfikacji. Przeszłość pokazuje jednak, że w tych potyczkach zwykle sporo się działo. W rundzie jesiennej Niebiesko-czerwoni potrafili skomplikować założenia Wisły w Betclic 1. Lidze, co dodaje jeszcze większego smaczku rywalizacji na Itaka Arenie w Opolu.

Krakowska ekipa wyróżnia się tym, że ma najlepszą ofensywę i defensywę w całych rozgrywkach. Pod tym względem Wisła dominuje zdecydowanie nad resztą stawki. Niemniej w tym roku Biała Gwiazda ma problem z grą w roli gościa. Jeśli jednak przełamać się na wyjeździe, to prawdopodobnie najlepiej właśnie w rywalizacji z Odrą, która w pięciu ostatnich potyczkach na swojej arenie wygrała dwa razy. Typ: wygrana Wisły.

Odra Opole – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki osłabieni brakiem konkretnych graczy. Z powodu zawieszenia nie będą mogli wystąpić Cassio oraz Szymon Kobusiński. Szczególnie brak drugiego może być niepokojący, bo Opolanie przez taki stan rzeczy mają ograniczone pole manewru w ataku.

Ekipa z Krakowa również będzie musiała radzić sobie bez kilku zawodników. Są to nieobecności, z którymi Wisła radzi sobie od dłuższego czasu. Poza grą są: Kacper Skrobański, Bartosz Jaroch, Bartosz Talar oraz Szymon Kawała. Najważniejsze filary, takie jak Maciej Kuziemka czy Angel Rodado, będą mogli zagrać.

Odra Opole – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Odra Opole przystąpi do rywalizacji po remisie z ŁKS-em (1:1). Drużyna Piotra Plewni jest tym samym bez przegranej od dwóch spotkań, ponieważ ze Zniczem Pruszków wygrała w niezwykłych okolicznościach. Mimo że przegrywała różnicą dwóch trafień, ostatecznie zwyciężyła (3:2).

Wisła Kraków natomiast ma za sobą zwycięstwo z Miedzią Legnica. W tym meczu krakowska ekipa odwróciła losy rywalizacji w spektakularnych okolicznościach (3:2). Wcześniej zespół Mariusza Jopa walkowerem uległ Śląskowi Wrocław (0:3) i zremisował ze Zniczem Pruszków (1:1).

Odra Opole – Wisła Kraków, historia

Obie drużyny po raz ostatni mierzyły się we wrześniu minionego roku. Wówczas padł remis (2:2). W pięciu ostatnich starciach między Odrą a Wisłą trzykrotnie lepsza była drużyna z Krakowa, raz dzielono się punktami, a jedno zwycięstwo odnotowali Opolanie. Odra po raz ostatni pokonała Wisłę w 2023 roku (3:1).

Odra Opole – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że faworytem potyczki w Opolu są goście. Typ na zwycięstwo Wisły kształuje się na poziomie 1.70. Remis wyceniono na 3.50. Wariant na wygraną Odry oszacowano z kolei na 4.50. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Odra Opole Wisła Kraków 4.50 3.50 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2026 12:25

Odra Opole – Wisła Kraków, przewidywane składy

Odra: Haluch – Kendzia, Piroch, Chrzanowski, Spychała, Liber, Purzycki, Białowąs, Tront, Mida, Feliks

Wisła: Letkiewicz – Lelieveld, Biedrzycki, Grujcić, Giger, Igbekeme, Duda, Bozić, Rodado, Kuziemka, Jordi Sanchez.

Odra Opole – Wisła Kraków, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Odry

remisem

wygraną Wisły wygraną Odry

remisem

wygraną Wisły 0 Votes

Odra Opole – Wisła Kraków, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Odra Opole – Wisła Kraków będzie dostępna na antenie TVP Sport od godziny 14:00. Rywalizację skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Ponadto dostęp do spotkania zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport i usługa Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.