W środę poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Narodów. O awans do finału powalczą reprezentacje Niemiec i Portugalii. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Przedstawiamy typy i aktualne kursy na mecz.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Niemcy – Portugalia: typy bukmacherskie

Środowe spotkanie wydaje się być gwarantem bramek. Reprezentacja Niemiec w tej edycji Ligi Narodów zdobywała średnio 2,88 bramki na mecz. Niemcy zdobywali przynajmniej jednego gola we wszystkich ośmiu rozegranych spotkaniach. Warto również dodać, że w sześciu z ośmiu meczów reprezentacji Portugalii miał miejsce BTTS (obie drużyny zdobyły bramkę). Z kolei w 5 z 6 ostatnich bezpośrednich pojedynków obu reprezentacji oglądaliśmy co najmniej trzy gole. W przypadku tego meczu można rozważyć postawienia na BTTS lub powyżej 2,5 bramki.

Niemcy – Portugalia: ostatnie wyniki

W tym roku obie reprezentacje rozegrały tylko po dwa spotkania. Oba w ramach ćwierćfinałowej rywalizacji w Lidze Narodów. Niemcy o awans do półfinału walczyli z Włochami. Pierwszy mecz, który rozegrany został w Mediolanie, zakończył się wygraną niemieckiej drużyny 2:1. W rewanżu w Dortmundzie reprezentacja Niemiec prowadziła do przerwy już 3:0, ale ambitnie walczący Włosi doprowadzili w drugiej połowie do wyrównania. Losów dwumeczu nie udało im się jednak odwrócić.

Portugalia w 1/4 finału rywalizowała z reprezentacją Danią. W Kopenhadze górą byli gospodarze, którzy wygrali skromnie 1:0. Trzy dni później w Lizbonie obie drużyny stworzyły bardzo dobre widowisko. Po zakończeniu podstawowego czasu gry na tablicy wyników widniał wynik 3:2 i o awansie musiała zadecydować dogrywka. W niej zdecydowanie skuteczniejsi byli Portugalczycy, którzy dołożyli dwa trafienia i przechylili szalę awansu na swoją stronę.

Niemcy – Portugalia: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz 20. Bilans dotychczasowych konfrontacji jest bardzo korzystny dla niemieckiego zespołu, który ma na koncie aż 11 wygranych. Portugalczycy triumfowali tylko trzy razy. Ostatnich pięć meczów zakończyło się wygranymi reprezentacji Niemiec.

Ostatnie ich spotkanie rozegrane zostało w czerwcu 2021 roku, w ramach Euro 2020. Na Allianz Arena w Monachium, w meczu fazy grupowej, 4:2 wygrali Niemcy.

Niemcy – Portugalia: kursy bukmacherskie

Za faworyta środowego spotkania uznawana jest reprezentacja Niemiec, która po swojej stronie będzie miała duży atut, w postaci gry przed własną publicznością. Potwierdzają to również kursy oferowane przez bukmacherów. Rozważając typ na wygraną reprezentacji Niemiec można liczyć na kurs w okolicy 1.88. Z kolei kursy na zwycięstwo Portugalii przekraczają nawet 4.00.

Niemcy – Portugalia: kto wygra?

Kto awansuje do finału Ligi Narodów? Niemcy

Portugalia Niemcy 25%

Portugalia 75% 4+ Votes

Niemcy – Portugalia: przewidywane składy

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann w finałach Ligi Narodów nie będzie mógł skorzystać z kilku ważnych zawodników. Na murawie nie zobaczymy między innymi Antonio Rudigera, Nico Schlotterbacka, Jamala Musiali czy Kaia Havertza. Do kadry po wielomiesięcznej przerwie wraca natomiast Marc-Andre ter Stegen.

Niemcy Julian Nagelsmann Portugalia Roberto Martinez Niemcy Julian Nagelsmann 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Baumann 6 Kimmich 4 Tah 3 Koch 2 Raum 8 Goretzka 5 Groß 7 Wirtz 24 Gnabry 19 Sane 20 Adeyemi 17 Leão 7 Ronaldo 16 Conceição 23 Vítinha 8 Fernandes 10 Silva 19 Mendes 3 Dias 14 Inácio 5 Dalot 1 Costa 1 Baumann 6 Kimmich 4 Tah 3 Koch 2 Raum 8 Goretzka 5 Groß 7 Wirtz 24 Gnabry 19 Sane 20 Adeyemi 17 Leão 7 Ronaldo 16 Conceição 23 Vítinha 8 Fernandes 10 Silva 19 Mendes 3 Dias 14 Inácio 5 Dalot 1 Costa 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Portugalia Roberto Martinez Rezerwowi 9 Niclas Füllkrug 12 Alexander Nubel 13 Deniz Undav 14 Aleksandar Pavlovic 15 Angelo Stiller 16 Felix Nmecha 18 Maximilian Mittelstädt 21 Marc-Andre ter Stegen 22 Nick Woltemade 23 Robert Andrich 25 Tom Bischof 26 Waldemar Anton 2 Nélson Semedo 4 António Silva 6 João Palhinha 9 Goncalo Ramos 11 João Félix 12 Jose Sa 13 Renato Veiga 15 João Neves 18 Rúben Neves 20 Francisco Trincão 21 Diogo Jota 22 Rui Silva 24 Nuno Tavares 25 Pedro Gonçalves Pote 26 Pedro Neto 27 Rodrigo Mora

Niemcy – Portugalia: transmisja meczu

Półfinałowy mecz Ligi Narodów Niemcy – Portugalia rozegrany zostanie w środę (4 czerwca) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport. Mecz można obejrzeć również online – na internetowej stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

