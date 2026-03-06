Newcastle United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Nico Gonzalez

Newcastle United – Manchester City: typy bukmacherskie

W 1/8 finału Pucharu Anglii będziemy świadkami piątego w tym sezonie meczu Newcastle United kontra Manchester City. Los skojarzył te kluby na etapie półfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Tym razem w grze jest jeszcze bardziej prestiżowe trofeum. Za faworyta uznaje się zespół gości, który ma korzystny bilans meczów bezpośrednich z zespołem gospodarzy. Eddie Howe zrobi jednak wszystko, aby powstrzymać ekipę Pepa Guardioli. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Newcastle United – Manchester City: ostatnie wyniki

Zawodnicy Newcastle United mają w tym sezonie problemy z ustabilizowaniem formy. Dwa udane występy z Karabachem Agdam w Lidze Mistrzów (6:1 i 3:2) przedzieliła porażka z Manchesterem City (1:2). Z kolei niedawno Eddie Howe i spółka ograli niespodziewanie 2:1 Manchester United po wcześniejszej porażce 2:3 z Evertonem.

Manchester City przypomina często w tym sezonie zespół idealny. Takowym jednak nie jest, o czym przekonaliśmy się niedawno w spotkaniu z Nottingham Forest. Obywatele dwukrotnie wychodzili na prowadzenie z kandydatem do spadku z Premier League, a jednak tylko zremisowali 2:2. Wcześniej Manchester City strzelił tylko jednego gola beniaminkowi Leeds United (1:0).

Newcastle United – Manchester City: historia

Kluby te grały ze sobą w tym sezonie aż czterokrotnie. Dla piłkarzy Newcastle United udana była wyłącznie pierwsza potyczka, którą udało im się wygrać 2:1. W trzech pozostałych konfrontacjach jako zwycięzcy z boiska schodzili zawodnicy Manchesteru City.

Newcastle United – Manchester City: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego meczu przystąpi Manchester City. Wskazuje na to współczynnik 2.12 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Newcastle United możesz zagrać po kursie około 3.20.

Newcastle Remis Manchester City 3.20 3.75 2.12 3.20 3.75 2.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2026 23:51

Newcastle United – Manchester City: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Newcastle United

Wygrana Manchesteru City Wygrana Newcastle United

Wygrana Manchesteru City 0 Votes

Newcastle United – Manchester City: przewidywane składy

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Willock, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Lewis, Gonzalez; Bernardo, Cherki; Semenyo, Marmoush

Newcastle United – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Newcastle United – Manchester City odbędzie się w sobotę (7 marca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

