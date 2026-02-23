Newcastle – Karabach: typy bukmacherskie
W rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów dojdzie do rywalizacji, w której rozstrzygnięcie dwumeczu jest już właściwie kwestią zamkniętą. Newcastle United wypadło kapitalnie w pierwszym pojedynku w Azerbejdżanie. Anglicy pokazali swoją moc już w pierwszej połowie, strzelając gospodarzom pięć goli. Ostatecznie Eddie Howe i spółka wygrali 6:1. Teraz ich celem będzie kolejne zwycięstwo i przypieczętowanie awansu do 1/8 finału. Mój typ: obie drużyny strzelą.
Newcastle – Karabach: ostatnie wyniki
Piłkarze Newcastle rozegrali ostatnio czwarty kolejny mecz wyjazdowy. Trzy poprzednie delegacje były dla nich udane, ponieważ Sroki wróciły do domów z kompletem trzech zwycięstw. Udało im się pokonać Tottenham Hotspur (2:1), Aston Villę (3:1) oraz Karabach Agdam (6:1). Passa ta zakończyła się w Manchesterze na Etihad Stadium. To tam Manchester City pokonał Newcastle 2:1.
Karabach nie zdecydował się na rozegranie meczu ligowego w miniony weekend. Ich starcie z Neftici Baku zostało wcześniej przełożone z myślą o pełnym skupieniu na Lidze Mistrzów. Tam sprawy poszły dla nich katastrofalnie (porażka 1:6 z Newcastle). Przed pucharowym starciem aktualny mistrz Azerbejdżanu pokonał 1:0 Imisli w rozgrywkach ligowych.
Newcastle – Karabach: historia
Kluby te dotychczas nie zagrały ze sobą ani razu.
Newcastle – Karabach: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Newcastle United, czego dowodzi kurs 1.14, przy współczynniku rzędu 17.00 na sukces Karabachu. Remis wyceniono kursem około 8.75.
Newcastle – Karabach: kto wygra?
Newcastle – Karabach: przewidywane składy
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali; Elanga, Willock, Gordon; Woltemade
Karabach: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran
Newcastle – Karabach: transmisja meczu
Mecz Newcastle – Karabach odbędzie się we wtorek (24 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
