PressFocus Na zdjęciu: Sandro Tonali

Newcastle – Karabach: typy bukmacherskie

W rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów dojdzie do rywalizacji, w której rozstrzygnięcie dwumeczu jest już właściwie kwestią zamkniętą. Newcastle United wypadło kapitalnie w pierwszym pojedynku w Azerbejdżanie. Anglicy pokazali swoją moc już w pierwszej połowie, strzelając gospodarzom pięć goli. Ostatecznie Eddie Howe i spółka wygrali 6:1. Teraz ich celem będzie kolejne zwycięstwo i przypieczętowanie awansu do 1/8 finału. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,92 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Newcastle – Karabach: ostatnie wyniki

Piłkarze Newcastle rozegrali ostatnio czwarty kolejny mecz wyjazdowy. Trzy poprzednie delegacje były dla nich udane, ponieważ Sroki wróciły do domów z kompletem trzech zwycięstw. Udało im się pokonać Tottenham Hotspur (2:1), Aston Villę (3:1) oraz Karabach Agdam (6:1). Passa ta zakończyła się w Manchesterze na Etihad Stadium. To tam Manchester City pokonał Newcastle 2:1.

Karabach nie zdecydował się na rozegranie meczu ligowego w miniony weekend. Ich starcie z Neftici Baku zostało wcześniej przełożone z myślą o pełnym skupieniu na Lidze Mistrzów. Tam sprawy poszły dla nich katastrofalnie (porażka 1:6 z Newcastle). Przed pucharowym starciem aktualny mistrz Azerbejdżanu pokonał 1:0 Imisli w rozgrywkach ligowych.

Newcastle – Karabach: historia

Kluby te dotychczas nie zagrały ze sobą ani razu.

Newcastle – Karabach: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Newcastle United, czego dowodzi kurs 1.14, przy współczynniku rzędu 17.00 na sukces Karabachu. Remis wyceniono kursem około 8.75.

Newcastle Remis FK Karabach 1.15 8.70 14.0 1.13 7.75 13.5 1.15 8.70 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2026 14:12

Newcastle – Karabach: kto wygra?

Newcastle – Karabach: przewidywane składy

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali; Elanga, Willock, Gordon; Woltemade

Karabach: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

Newcastle – Karabach: transmisja meczu

Mecz Newcastle – Karabach odbędzie się we wtorek (24 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

