Newcastle United – AFC Bournemouth, typy i przewidywania

Zawodnicy Newcastle w meczach domowych radzą sobie wyraźnie lepiej, niż na wyjazdach. W sobotniej potyczce Eddie Howe i spółka będą gospodarzem. To dla nich dobra wiadomość, chociaż w domowym starciu ligowym nie wygrali od 16 grudnia. Sądzę, że tym razem dojdzie do przełamania, ponieważ Bournemouth ma problem z wygrywaniem meczów. Mój typ: wygrana Newcastle.

Newcastle United – AFC Bournemouth, ostatnie wyniki

Piłkarze Newcastle dbają o to, aby ich kibice nie nudzili się. Sroki w trzech ostatnich meczach zdobyły minimum trzy bramki. Taka forma w ofensywie przełożyła się na wygraną z Nottingham i Aston Villą oraz remis z Luton.

Bramki padają też w konfrontacjach z udziałem Bournemouth. Wisienki na ostatnie ligowe zwycięstwo czekają od świąt Bożego Narodzenia, gdy pokonali Fulham. Od tego momentu zespół ten triumfuje jedynie w Pucharze Anglii.

Newcastle United – AFC Bournemouth, historia

Kluby te rywalizowały już ze sobą w kampanii 2023/2024. Newcastle przybyło na obiekt Bournemouth, które po przerwie zadało rywalowi dwa ciosy na wagę trzech punktów i wygranej 2:0.

Newcastle United – AFC Bournemouth, kursy bukmacherskie

Faworytem nadchodzącego meczu jest Newcastle. Kurs na wygraną Srok wynosi około 1.85. Natomiast na zwycięstwo Bournemouth współczynnik oscyluje w granicach 4.20. Przypominamy, że wykorzystując kod promocyjny do STS GOAL, można zdobyć bonusy od depozytów do 1500 zł i freebety w sumie do 60 zł.

Newcastle United – AFC Bournemouth, przewidywane składy

Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola

Newcastle United – AFC Bournemouth, kto wygra?

Newcastle United – AFC Bournemouth, transmisja

Mecz Newcastle – Bournemouth rozpocznie się w sobotę (17 lutego) o godzinie 16:00. To spotkanie można obejrzeć tylko w Internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

