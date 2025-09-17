Newcastle – Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (18.09.2025)

Newcastle - Barcelona: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na hitowy mecz 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA. Duma Katalonii jest faworytem, ale przed nimi trudny pojedynek.

Newcastle – Barcelona: przewidywania

Jednym z czwartkowych meczy Ligi Mistrzów UEFA będzie rywalizacja pomiędzy zespołem Newcastle United a Barceloną. Wszystko wskazuje na to, że zespół Dumy Katalonii jest zdecydowanym faworytem tej potyczki, choć kursy bukmacherów są nieco bardziej sceptyczne. Niemniej znając grę ekipy z Hiszpanii można spodziewać się bardzo ciekawego meczu, w którym powinno paść wiele goli oraz towarzyszyć nam wiele emocji. Gospodarze mają bowiem swoje problemy i raczej będą musieli liczyć na szczęście tego wieczoru w Lidze Mistrzów.

Newcastle – Barcelona: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki oczywiście są zdecydowanie bardziej korzystne dla zespołu z Barcelony. Hiszpanie przecież pokonali w ostatnim ligowym meczu zespół Valencii aż 6:0 i przed własną publicznością dubletem popisał się Robert Lewandowski. Wcześniej tylko remisem zakończyła się potyczka z Rayo Vallecano, ale poza tą nieznaczną wpadką, zespół Hansiego Flicka ma na swoim koncie same zwycięstwa w obecnej kampanii. Pytanie, czy uda im się utrzymać ten bilans i po meczu w Anglii.

Z kolei Newcastle w minionej kolejce Premier League mierzyło się przed własną publicznością z ekipą Wolves. Ten mecz udało się im wygrać dość skromnie, bowiem tylko 1:0. Tydzień wcześniej z kolei remisem zakończyła się wyjazdowa potyczka z beniaminkiem, a więc Leeds United. Bilans ostatnich spotkań domyka porażka z Liverpoolem w ostatnich sekundach meczu na St. James Park. Ogólnie więc ostatnie mecze Srok nie są dla nich zbyt udane, zresztą podobnie jak początek tego sezonu.

Newcastle – Barcelona: historia

Oba te zespoły miały okazję rywalizować ze sobą ostatni raz bardzo dawno temu. Wystarczy powiedzieć, że wówczas w zespole Dumy Katalonii gola zdobył Patrick Kluivert. Ten mecz miał bowiem miejsce w 2003 roku i wówczas Barcelona wygrała w wyjazdowym starciu 2:0. Wcześniej udało się jej również pokonać Sroki w rywalizacji na Camp Nou – aż 3:1. Dość sensacyjny wynik padł jednak w 1997 roku, wówczas na St. James Park padł wynik 3:2 dla Newcastle.

Newcastle – Barcelona: kto wygra?

Newcastle – Barcelona: przewidywane składy

Newcastle – Barcelona: kursy bukmacherskie

Według bukmachera Superbet faworytem tego meczu jest oczywiście zespół FC Barcelony. Kurs na ich trzy punkty jest jednak dość wysoki, bowiem wynosi mniej więcej 2.32. Z kolei remis można zagrać aż za 3.65. Jeśli chcemy jednak postawić na trzy punkty gospodarzy tej rywalizacji, a więc Newcastle United, to można to zrobić za około 2.87.

Newcastle FC Barcelona 2.87 3.65 2.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2025 19:16 .

Newcastle – Barcelona: transmisja

Mecz Newcastle – Barcelona odbędzie się w czwartek (18 września) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1, a także w internecie w usłudze Canal+ online. Wystarczy zakupić odpowiedni pakiet, czyli SuperSport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

