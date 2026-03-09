Newcastle United – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy Anglicy sprawią sensację, ogrywając faworyzowanych Hiszpanów? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na St. James' Park już w najbliższy wtorek, 10 marca o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Newcastle FC Barcelona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2026 19:58

Newcastle United – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym Newcastle United zmierzy się z Barceloną. Obie drużyny spotkały się już na początku tej edycji rozgrywek – wówczas Hiszpanie zwyciężyli 2:1. Zespół Srok zakończył fazę ligową na 12. miejscu, przez co musiał przebijać się przez play-offy, gdzie ograł Karabach Agdam (9:3 w dwumeczu). Z kolei ekipa Dumy Katalonii zajęła 5. lokatę w tabeli i dzięki temu bezpośrednio awansowała na ten etap turnieju. Początek rywalizacji na St. James’ Park już w ten wtorek, 10 marca o godzinie 21:00.

Moim zdaniem Newcastle United ma realne szanse, aby uprzykrzyć życie Barcelonie w tym spotkaniu. Stawiam na podopiecznych Eddiego Howe’a, którzy na własnym stadionie potrafią być bardzo groźni dla każdego rywala. Mój typ: zwycięstwo Newcastle United.

Newcastle United – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Przed tym meczem oba zespoły zmagają się z problemami kadrowymi. Newcastle United będzie musiało radzić sobie bez Bruno Guimaraesa, Marka Gillespie’a, Emila Kraftha, Lewisa Mileya oraz Fabiana Schara, którzy nie są dostępni z powodu urazów. FC Barcelona również ma kilka istotnych osłabień – w starciu nie zagrają Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Gavi i Jules Kounde – dlatego Hansi Flick będzie zmuszony do rotacji.

Newcastle United – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Newcastle United w ostatnich dniach rywalizowało na dwóch frontach – przegrało 1:3 z Manchesterem City w 1/8 finału Pucharu Anglii, odpadając tym samym z tych rozgrywek, a wcześniej pokonało Manchester United 2:1 w prestiżowym starciu Premier League.

W tym samym czasie FC Barcelona także grała w dwóch rozgrywkach. Zespół Dumy Katalonii wygrał 1:0 z Athletikiem Bilbao w La Lidze oraz ograł Atletico Madryt 3:0 w rewanżowym spotkaniu półfinałowym Pucharu Króla, jednak mimo zwycięstwa odpadł z turnieju, ponieważ pierwszy mecz przegrał 0:4.

Newcastle United – FC Barcelona, historia

Bezpośrednia rywalizacja Newcastle United z Barceloną należy do rzadkich w historii europejskich pucharów. Obie drużyny mierzyły się ze sobą zaledwie pięć razy. W tej konfrontacji lepiej wypadają Hiszpanie, którzy wygrali cztery spotkania. Natomiast Anglicy tylko raz cieszyli się ze zwycięstwa. Co ciekawe, w starciach tych ekip nigdy nie padł remis.

Newcastle United – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za nieznacznych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gości, którzy mają większe doświadczenie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Kurs na wygraną Newcastle United wynosi około 2.85, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 2.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci m.in. zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz bonusu od wpłat do 600 zł.

Newcastle FC Barcelona 2.87 3.85 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2026 19:58

Newcastle United – FC Barcelona, przewidywane składy

Newcastle: Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Hall – Willock, Tonali, Joelinton – Harvey Barnes, Yoane Wissa, Anthony Gordon

Barcelona: Joan Garcia – Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Casado – Yamal, Lopez, Raphinha – Lewandowski

Newcastle United – FC Barcelona, sonda

Kto wygra pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów? Newcastle

Będzie remis

Barcelona Newcastle

Będzie remis

Barcelona 0 Votes

Newcastle United – FC Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Newcastle United a Barceloną w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Angielsko-hiszpańskie starcie możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Przemysław Pełka i Kamil Kosowski. Początek rywalizacji na St. James’ Park już we wtorek, 10 marca o godzinie 21:00.

