Napoli – Salernitana: typy, kursy, zapowiedź (13.01.2024)

Napoli - Salernitana, typy na mecz 20. kolejki Serie A. Pogrążeni w kryzysie Azzurri oddalają się od strefy, która zapewni im grę w Lidze Mistrzów. W sobotę mają szansę na przełamanie, bowiem zagrają z czerwoną latarnią ligi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Marco Canoniero Na zdjęciu: SSC Napoli

SSC Napoli Salernitana Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 stycznia 2024 16:42 .

Napoli – Salernitana, typy i przewidywania

Zmiana trenera nie poprawiła wyników Napoli. Pod wodzą Waltera Mazzarriego drużyna wciąż zawodzi i oddala się od miejsca, które zapewnia jej grę w Lidze Mistrzów, nie mówiąc już nawet o obronie mistrzowskiego tytułu. Napoli rozczarowuje nie tylko w lidze, bowiem przed nowym rokiem poległo także w Pucharze Włoch. W sobotę pojawi się gigantyczna szansa na przełamanie po serii bez zwycięstwa, bowiem mistrzowie Włoch zagrają przed własną publicznością z Salernitaną – najgorszym zespołem tego sezonu Serie A. Czerwona latarnia ligi dysponuje najbardziej dziurawą defensywą w stawce, co może pozwolić się przełamać linii ofensywnej Napoli, która od czterech meczów nie trafiła do siatki. Mój typ – Napoli wygra więcej niż jedną bramką.

Napoli – Salernitana, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Napoli zaliczyło prawdziwy blamaż, polegając w starciu z Torino aż 0-3. Przed nowym rokiem Azzurii podzielili się punktami z Monzą (2-0), a także przegrali w lidze z AS Romą (0-2) i Pucharze Włoch z Frosinone (0-4). Napoli w tabeli uzbierało 28 punktów, a do liderującego Interu Mediolan traci aż 20 “oczek”. Na ten moment zajmuje raptem dziewiątą lokatę.

Napoli – Salernitana, historia

Salernitana po raz ostatni triumfowała nad Napoli w 2002 roku, kiedy to obie drużyny występowały w Serie B. Jest to więc kawał historii, która nie układa się po myśli czerwonej latarni ligi. W tym sezonie Azzurri ograli Salernitanę na wyjeździe 2-0 po trafieniach Giacomo Raspadoriego i Eljifa Elmasa. Mistrzów Włoch prowadził wówczas jeszcze Rudi Garcia.

Napoli – Salernitana, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wyobrażają sobie innego wyniku niż pewna wygrana Napoli. Kurs na triumf gospodarzy wynosi około 1.33. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Salernitany jest to nawet 9.05. Kurs na remis wynosi natomiast zgodnie 5.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betfan. Aby otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł należy podczas rejestracji nowego konta wpisać Betfan kod promocyjny GOAL.

Napoli – Salernitana, przewidywane składy

SSC Napoli Walter Mazzarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Salernitana Filippo Inzaghi SSC Napoli Walter Mazzarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Salernitana Filippo Inzaghi Rezerwowi ▼ 4 Diego Demme 14 Nikita Contini 16 Hubert Idasiak 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 1 Vincenzo Fiorillo 7 Agustín Martegani 13 Guillermo Ochoa 19 Trivante Stewart 22 Chukwubuikem Ikwuemesi 28 Dylan Bronn 36 Andres Sfait 66 Matteo Lovato SSC Napoli Walter Mazzarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Salernitana Filippo Inzaghi SSC Napoli Walter Mazzarri 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Salernitana Filippo Inzaghi Rezerwowi ▼ 4 Diego Demme 14 Nikita Contini 16 Hubert Idasiak 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 1 Vincenzo Fiorillo 7 Agustín Martegani 13 Guillermo Ochoa 19 Trivante Stewart 22 Chukwubuikem Ikwuemesi 28 Dylan Bronn 36 Andres Sfait 66 Matteo Lovato

Napoli – Salernitana, kto wygra?

Napoli – Salernitana, transmisja meczu

Sobotni mecz 20. kolejki Serie A pomiędzy Napoli a Salernitaną rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Eleven Sports 1.

